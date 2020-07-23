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Şube müdürlerinin hizmet süreleri hakkında görüş yazısı

 23 Temmuz 2020 00:00
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Şube müdürlerinin hizmet süreleri hakkında görüş yazısı

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 17.07.2020 tarih ve 9471801 sayılı yazılarıyla şube müdürlerinin, yargı kararına bağlı olarak yapılan atamalardan önce Aralık 2018 ayında atandıkları şube müdürlüğü kadrolarında asaleten görev yaptıkları sürelerin, bölge hizmeti süresi ve puanı hesabında değerlendirileceğini duyurdu.

Bilindiği üzere, Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde bulunan şube müdürü kadrolarından 513 şube müdürü kadrosuna görevde yükselme suretiyle atamalar 30.11.2018 tarihinde gerçekleştirilmişti.

Bu atamalar sonucunda şube müdürleri görevlerine başlamış; ancak bu süreçte Ankara 4'üncü İdare Mahkemesince verilen 19.09.2019 tarihli kararla yazılı sınav sorularından ikisi iptal edilmiş ve bu yargı kararı, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3'üncü İdari Dava Dairesinin 12.03.2020 tarihli kararı ile kesinleşmiştir.

Söz konusu yargı kararı üzerine, 01.04.2018 tarihinde gerçekleştirilen yazılı sınav puanları yeniden hesaplanarak başarı sıralaması yeniden belirlenmiş ve 513 şube müdürü kadrosuna atamalar 12.06.2020 tarihinde yeniden yapılmıştır.

Anılan Yönetmelik hükümlerine göre taşra teşkilatı şube müdürlerinin bölge hizmetine bağlı yer değiştirme işlemleri haziran ayında, isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri ise temmuz ayında gerçekleştirilmektedir.

Yargı kararı uyarınca yeniden yapılan söz konusu atamalar sonucunda; daha önce atanmış olan şube müdürlerinin büyük çoğunluğu aynı veya farklı yerlere olmak üzere yeniden şube müdürü olarak atanmıştır.

Yeniden atanan şube müdürlerinin, söz konusu yargı kararına bağlı olarak yapılan atamalardan önce Aralık 2018 ayında atandıkları şube müdürlüğü kadrolarında asaleten görev yaptıkları sürelerin, bölge hizmeti süresi ve puanı hesabında değerlendirilmesi uygun görülmüştür.

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

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