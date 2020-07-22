1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yüksek Askeri Şura yarın toplanacak

Yüksek Askeri Şura Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın yapılacak.
 22 Temmuz 2020 22:41
Yazdır
Yüksek Askeri Şura yarın toplanacak

Yüksek Askeri Şura Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın yapılacak.

Ayrıntılar geliyor...
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Sosyal medya karanlık bir kuyuya dönüşmüştür'
22 Temmuz 2020 23:02		 Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan açıklama
22 Temmuz 2020 22:28
Fahrettin Altun'dan güvenlik politikaları değerlendirmesi
22 Temmuz 2020 21:42		 Bakan Selçuk açıkladı... İşte okulların açılması ile ilgili çalışılan 4 senaryo
22 Temmuz 2020 21:06
Türkiye Ege'de Yunan hayallerine geçit vermiyor
22 Temmuz 2020 20:46		 Yeni vaka sayısı, 44 gün sonra 900 sınırında
22 Temmuz 2020 19:57
İçişleri Bakanlığı: İkna yoluyla 116 terörist teslim oldu
22 Temmuz 2020 19:36		 Sağlık Bakanlığının Kovid-19 sayfasına yoğun ilgi
22 Temmuz 2020 19:25
'Sırada ben olmak istemiyorum' demişti! Başsavcılıktan açıklama geldi
22 Temmuz 2020 19:12		 İşsizlik Sigortası Kanunu Teklifi Meclis'te görüşülecek
22 Temmuz 2020 19:11
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:22 - Seyyar satıcıyı darp eden zabıtalara soruşturma açıldı23:20 - Erzurum'un asırlık kumaşı 'ehram'dan maske üretiliyor23:07 - ABD, TikTok'u Çinli sahibinden satın almayı görüşüyor23:02 - 'Sosyal medya karanlık bir kuyuya dönüşmüştür'22:54 - Sivas'ın 'doğal akvaryumu' turizme kazandırılıyor22:44 - Türkiye'de dizelin hakimiyeti halen devam ediyor
22:41 - Yüksek Askeri Şura yarın toplanacak22:35 - İstanbul'da konut satış rekoru22:28 - Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan açıklama22:14 - Bu ilçede vaka sayıları yeniden yükselişe geçti22:09 - 106 yaşındaki Mukime öğretmen hayata veda etti22:05 - İnönü Mağaraları doğasıyla görenleri hayran bırakıyor
21:53 - İki öğretmenin 'fazla mesai ücretleri' zaferi21:42 - Fahrettin Altun'dan güvenlik politikaları değerlendirmesi21:22 - ATO, Ankara'nın turizm potansiyeli için harekete geçti21:21 - Gastronomi kentini renklendiren kurutmalıkta sezon başladı21:17 - Köyüne kurduğu topraksız tarım serasında çilek üretiyor
21:14 - Pınar Gültekin'in katilinden kan donduran ifade
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Yerli otomobilin, söylenildiği gibi, 2022'nin son çeyreğinde banttan indirileceğine inanıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
ÖSYM, KPSS branş bazında sıralamaları güncelledi
Okulların açılmasında iki senaryo
Gram altın 408 lira seviyelerinde
İşte vahşet evi... Varil ve kül izleri
Öldürülen Pınar'ın babasının feryadı: Kızımı teşhis edemedim
FETÖ sözleri ile gündem olan TTK Başkanı istifa etti
Bakan Selçuk açıkladı... İşte okulların açılması ile ilgili çalışılan 4 senaryo
Arkadaşlarına 'kek' ikram etti, işinden oldu
CHP'yi Gül ve Babacan'a hazırlama görevi o isme verildi!
Pınar Gültekin'i öldüren cani tutuklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
trabzonspor 3
184 lira olan asgari ücreti 2324 liraya biz çıkardık 2
cilt lekeleri 1
kantaron yağı 1
navtex 1
dyshawn pierre 1
letgo'da bir şey satamamam 4
yarım gram altın 4
sokak lambası 1
paraya değil armaya gelirim 2
SON İLANLAR
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
Menteşe Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Harmancık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İstanbul Teknik Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 20 İşçi Alacak
Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam