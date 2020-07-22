Yüksek Askeri Şura yarın toplanacak
Yüksek Askeri Şura Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın yapılacak.
|22 Temmuz 2020 22:41
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