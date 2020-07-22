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ABD, TikTok'u Çinli sahibinden satın almayı görüşüyor

 22 Temmuz 2020 23:07
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ABD, TikTok'u Çinli sahibinden satın almayı görüşüyor

Çinli teknoloji şirketi ByteDance'in TikTok'ta çoğunluk hissesini Amerikalı yatırımcılara satmayı değerlendirdiği bildirildi.

ABD medyasında yer alan haberlerde, söz konusu satın alma düşüncesinin ABD hükümetinin TikTok dahil olmak üzere Çin menşeli sosyal medya uygulamalarını yasaklamayı planladığını açıklamasının ardından gündeme geldiği belirtildi.

Bu kapsamda, ByteDance'in bazı ABD'li yatırımcılarla TikTok'ta çoğunluk hissesini satmayı görüştüğü kaydedildi.

Konuya ilişkin henüz bir karar alınmazken TikTok'ta çoğunluk hissesini almayı değerlendiren ABD'li yatırımcılar arasında Kaliforniya merkezli girişim şirketi Sequoia Capital ile New York merkezli General Atlantic'in de yer aldığı belirtildi.

Görüşmelerin henüz başlangıç aşamasında olduğu aktarılırken, ByteDance'in Üst Yöneticisi Zhang Yiming'in böyle bir satışa karşı olmadığı ifade edildi.

- ABD'den TikTok ve diğer Çinli sosyal medya uygulamalarını yasaklama hazırlığı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, temmuz başında, Çinli teknoloji şirketi ByteDance'e ait TikTok uygulaması da dahil olmak üzere Çin menşeli sosyal medya uygulamalarını yasaklamayı planladıklarını açıklamıştı.

ABD genelinde ve dünya çapında 800 milyon aktif kullanıcıya sahip TikTok'un, kullanıcılarının kişisel bilgilerini Çin yönetimine bildirdiği iddia ediliyor.

Çok sayıda Amerikalı uzman, firmanın, ABD'nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğu yönünde görüş bildiriyor.
Anadolu Ajansı
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