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Seyyar satıcıyı darp eden zabıtalara soruşturma açıldı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek:- "Kadın zabıta memurumuza küfürlü ve fiziki saldırıda bulunan seyyar satıcıyı engellemek için dahi olsa zabıta memurlarımızın şiddet olayına karışmış olması kabul edilemez"
 22 Temmuz 2020 23:22
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Antalya'da zabıtanın seyyar satıcıyı darbetmesi, tepkilere neden oldu.

Muratpaşa ilçesi 100. Yıl Bulvarı'nda akşam saatlerinde Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri ile meyve satan seyyar satıcı arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine zabıta ekipleri, seyyar satıcıyı darp etti.

Olay, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde bir zabıta memurunun duvara yasladığı seyyar satıcıya kafa attığı ve bir süre sonra satıcının oradan ayrıldığı görüldü. Görüntüler sosyal medyada tepkiye neden oldu.

- Olay hakkında soruşturma başlatıldı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olay hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti. Böcek, "Kadın zabıta memurumuza küfürlü ve fiziki saldırıda bulunan seyyar satıcıyı engellemek için dahi olsa zabıta memurlarımızın şiddet olayına karışmış olması kabul edilemez. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı
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