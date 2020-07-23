Bursa'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Bursa'da 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
|23 Temmuz 2020 01:04
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