Oktay'dan yazar Asım Gültekin için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden yazar Asım Gültekin için taziye mesajı paylaştı.
|23 Temmuz 2020 01:07
|Yazdır
Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Eğitimci, yazar, mütefekkir Asım Gültekin'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Gençlerin abisi, gönül insanı ve gerçek bir dava adamıydı. Gültekin'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bursa'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23 Temmuz 2020 01:04
|106 yaşındaki Mukime öğretmen hayata veda etti
22 Temmuz 2020 22:09
|Köyüne kurduğu topraksız tarım serasında çilek üretiyor
22 Temmuz 2020 21:17
|Yazar Asım Gültekin vefat etti
22 Temmuz 2020 21:13
|Büyükşehirlere kurbanlık sevkiyatı hız kazandı
22 Temmuz 2020 20:57
|Bilim Kurulu Üyesi'nden Kurban Bayramı uyarısı
22 Temmuz 2020 20:17
|Mali müşavirliği bırakıp organik oyuncak üretimine yöneldi
22 Temmuz 2020 19:27
|Çobanlık yapan 'kitap kurdu Suzan'a Türkiye'den kitap yağdı
22 Temmuz 2020 19:21
|Askerde vurulmuştu! 8 yıl sonra şehit sayıldı
22 Temmuz 2020 19:14
|'Ayasofya Cami-i Şerifi Sempozyumu'nun detayları belli oldu
22 Temmuz 2020 18:14