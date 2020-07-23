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Türk Tarih Kurumu Başkanlığına Birol Çetin atandı

Türk Tarih Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Birol ÇETİN atanmıştır.
 23 Temmuz 2020 02:56
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Türk Tarih Kurumu Başkanlığına Birol Çetin atandı

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/364

Türk Tarih Kurumu Başkanlığına, 11/10/2011 tarihli ve 664 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 24 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Prof. Dr. Birol ÇETİN atanmıştır.

22 Temmuz 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Birol Çetin kimdir?

Ekonomi tarihçisi. 1965, Sivas doğumlu. İlkokulu Sivas'ta, liseyi Tekirdağ'da tamamladı. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari İlimler Fakültesi İktisat Bölümünde lisans (1986), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk İktisat Tarihi Anabilim Dalında yüksek lisans (1992) çalışmasını tamamladı. Aynı bilim dalında "Osmanlı İmparatorluğu'nda Barut Sanayi 1700-1900" adlı doktora tezi ile doktor unvanını (1997) aldı. Kurucu üyeliğini yaptığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde İktisat ve Enformatik bölümlerinin başkanlığını yaptı. Osmanlı İmparatorluğu'nda Barut Sanayi 1700-1900 (2001) adlı bir araştırma kitabı var.

Çetin, halen Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkan Yardımcılığı görevini de yürütüyor.

Memurlar.Net
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