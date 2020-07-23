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Oruç Reis korkusu nedeniyle Yunan ordusunda tatiller iptal edildi

Türkiye Doğu Akdeniz'deki haklarını korumaya kararlı. Yunanistan, Meis Adası civarında sismik araştırma için görevlendirilen Oruç Reis'e karşı ordusunu alarma geçirince Türkiye'den karşı hamle gecikmedi. TSK, çatışma riskine karşı 15'e yakın savaş gemisiyle bayrak gösterdi.
 23 Temmuz 2020 06:40
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Oruç Reis korkusu nedeniyle Yunan ordusunda tatiller iptal edildi

Türkiye, uluslararası hukuktan doğan hakkını kullanarak Antalya'nın bin 300 metre uzağındaki Meis Adası civarında sismik araştırma yapmak için Navtex ilan edince Akdeniz'de tansiyon yükseldi. Lozan'a aykırı olarak Meis Adası'nı işgal edip silahlandıran Yunanistan, Türkiye'ye engel olmak için karşı Navtex yayınlayıp ordusunu alarm durumuna geçirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri, olası bir çatışma riskine karşı 15'e yakın savaş gemisi, SİHA'lar ve F16'larla bölgede bayrak gösterdi.

YUNAN ORDUSUNDA TATİLLER İPTAL EDİLDİ

Akdeniz'deki çalışmalarını uluslararası hukuka uygun olarak devam ettiren Türkiye, önceki gün Meis ve Rodos arasında kalan bölgede sismik araştırma yapmak için Navtex ilan etti. 21 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında geçerli olmak üzere yayınlanan mesajda, bu bölgede Oruç Reis, Ataman ve Cengiz Han gemilerinin sismik araştırma yapacağı belirtildi. Bu Navtex'in ardından Yunanistan alarma geçti. Güney Kıbrıs'ta bulunan Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, acil olarak ülkesine geri döndü. Tüm tatilleri askıya alıp orduyu 'kırmızı alarm' seviyesine geçiren Floros, "Kara, hava ve denizde gerektiğinde hakim olmayı hedefliyoruz" açıklaması yaptı.

15 GEMİ GÜVENLİ HALE GETİRDİ

TSK bu tehditler üzerine teyakkuza geçti. F-16'lar Meis Adası civarında alçak uçuş icra etti, İHA ve SİHA'lar da bölgede devriyeye başladı. Oruç Reis, Ataman ve Cengiz Han gemilerinin bölgeye hareketinden önce Deniz Kuvvetleri'ne ait 15'e yakın gemi bölgeye intikal ederek güvenlik önlemi aldı. Buna karşı Ege'de jet uçurmaya başlayan Yunanistan, Türkiye'ye karşı başka bir Navtex yayınladı. Deniz Kuvvetleri ise Yunanistan'ın ilanının geçersiz olduğunu, bölge ile ilgili Navtex'i sadece Türkiye'nin yayınlayabileceği belirtti.

4 KOLDAN DESTEK ARAYIŞI

Sahadaki yüksek tansiyon diplomasiye de yansıdı. Türkiye'deki Yunan Büyükelçiliği, Dışişleri'ne konuyla ilgili rahatsızlığını iletti. NATO ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde de konunun gündeme getirilmesi için girişim başlattı. Yunan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos da ABD Savunma Bakanı Mark Esper'i aradı. Yunan basınına göre Yunan Bakan "Hükümranlık haklarını kullanmaya ve kendimizi korumaya hazırız" dedi.

AB VE ABD YİNE ATİNA'DAN YANA

Resmi bir açıklama yayınlayan ABD Dışişleri Bakanlığı ise Türkiye'ye duyurulan planları askıya alması ve bölgede tansiyonu arttıracak adımlardan kaçınması çağrısı yaptı. Almanya da gerilimde Yunanistan'a destek verdi. Atina'da bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Yunan Başbakan Kiryakos Miçotakis ile yaptığı görüşmede Yunanistan'a destek mesajı verdi. Miçotakis ise Türkiye'ye karşı yaptırım istedi. Ayrıca Yunan Başbakan'ın bugün ülkedeki tüm parti liderleri ile araya gelerek durum değerlendirmesi yapacağı ifade edildi. Öte yandan Yunan muhalefeti, hükümeti Türkiye'ye karşı pasif kalmakla suçladı. Eski Başbakan Aleksis Çipras, Türkiye'nin bölgeye 40 savaş gemisi gönderdiğini iddia ederek, "Miçotakis hükümeti çok pasif. Acil kriz masası kurulmalı" dedi.

Talha Menteş

Yeni Şafak
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