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Antalya Manavgat'ta orman yangını

Antalya Manavgat'ta orman yangını... Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan ve yerleşim yerlerini tehdit eden yangına çok sayıda itfaiye ve arazöz ile müdahale ediliyor.
 23 Temmuz 2020 06:50
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Antalya Manavgat'ta orman yangını

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Yaylaalan Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesine ait çok sayıda ekip sevk edildi. Karadan ve havadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
İhlas Haber Ajansı
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