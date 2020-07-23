N95'i bırak normal maske tak
|23 Temmuz 2020 07:20
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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi ve Hindistan Sağlık Bakanlığı yetkilileri yayınladıkları genelgelerle N95 maskelerinin kullanılmamasını istedi.
N95 maskelerinin COVID-19'un yayılmasında potansiyel tehlike oluşturduğunu öne süren sağlık uzmanları halkın cerrahi maske ya da kendi yaptıkları maskeleri kullanmalarını tavsiye etti.
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yayınlanan rehberde standart N95 solunum cihazlarının hava partiküllerinin yaklaşık yüzde 95'ini filtreleyerek kullanıcının virüse maruz kalma ihtimalini azalttığını ancak üzerinde bulunan valflerin kullanıcının nefesini filtre etmeden dışarı verdiği için virüsü yayma ihtimalini artırdığını kaydetti.
N95 maskelerin tek yönlü işe yaradığını söyleyen Kaliforniya Üniversitesi kardiyoloğu Dr. Matthew L. Springer "N95 maskeler genellikle kullanıcının ortamdan korunmaya ihtiyaç duyduğu endüstriyel ortamlarda işe yarıyor. Fakat, potansiyel enfeksiyonlu insanların, çevreye mikrop yayma riskini artırıyor" dedi.
ZİYNETİ KOCABIYIK
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