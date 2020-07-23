e-Tarım ile 138 hizmet tek noktada

Tarımsal ve hayvansal işlemlerin tek bir platformda toplandığı e-Tarım portali çiftçinin hizmetine sunuldu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, e-Tarım Portali sayesinde başta çiftçiler olmak üzere bütün vatandaşların, Bakanlık'la olan iş ve işlemlerini daha kısa sürede, il ve ilçe müdürlüklerine gitmeden, tamamen evraksız şekilde on-line yapabileceklerini bildirdi. Pakdemirli, "e-Tarım Portali, Bakanlığımızın çiftçi, vatandaş ve firmalara yönelik bütün işlemlerini tek çatı altında toplayan on-line bir sistemdir. Yani her bir iş için il/ilçe müdürlüğüne gitmeden, her bir işlem için ayrı ayrı sistemlere girmeden, e-Tarım Portali üzerinden yüzlerce hizmete tek çatıda ulaşabileceksiniz. Sisteme 'etarim.gov.tr' web adresinden giriliyor. Android veya IOS uygulamalarıyla sistemi cep telefonunuza veya tabletinize indirebilirsiniz. Çiftçilerimiz için 88 hizmet, vatandaş ve firmalar için 50 hizmet olmak üzere toplam 138 hizmeti buradan sunuyoruz" dedi.

300 MİLYON LİRA TASARRUF

Pakdemirli, 'e-Tarım Portali'nin zaman ve mali olarak da önemli tasarruf ve katkı sağlayacağına dikkati çekerek şunları kaydetti: Bir çiftçi, yıl içinde Çiftçi Kayıt Sistemi, destek başvuruları, hayvanlarıyla ilgili iş ve işlemleri için il/ilçe müdürlüğüne ortalama üç ile sekiz defa gidiyor. Her seferde yol dahil, ortalama bir saatini harcıyor. Portal sayesinde bir defa bile il/ilçe müdürlüğüne gitmeden, işlemini dijital olarak yapmasını sağlayabilirsek Türkiye'deki 2,7 milyon çiftçi için 2,7 milyon saat tasarruf etmiş oluruz ya da 55'lik bir traktörle bir saatte ortalama beş dekar arazinin işlemesi yapılırsa 2,7 milyon saatte 13,5 milyon dekar arazi işlenebilir. Bu da Türkiye'deki mısır ekili 6,4 milyon dekar arazinin iki katından fazlasının işlenmesi demektir. Bu sistem sayesinde üreticimiz yılda ortalama 110 lira tasarruf etmiş olacak. 2,7 milyon çiftçimiz için de yaklaşık 300 milyon lira tasarruf sağlanacaktır. Bu miktarla 157 bin ton buğday tohumu alınabilir. Bu tohum ile 7,1 milyon dekar arazide, 2,5 milyon ton buğday hasat edilebilir. Böylece ekonomiye yılda 4,1 milyar lira katkı sağlanacaktır.

YANGIN-CELL İLE AKTİF MÜCADELE

Bakan Pakdemirli Orman yangınlarıyla mücadelede kapsamında 'Yangın-Cell Haberleşme Sistemi'ni kurduklarını belirterek, "Bu sistemde, 'Bas-Konuş' cihazları ile telsiz sistemleri arasında bağlantı kuruluyor. Akıllı telefonlar ile telsiz sistemlerinin entegrasyonu sağlandı. Böylece yangın anında mobil telefonlarla hızlıca iletişime geçiyoruz. Sistemi üç ay içinde inşallah hizmete alacağız. Ayrıca Navigasyon Takip Sistemi ile Orman Genel Müdürlüğümüzün yangın söndürme ve hizmet araçları uydu üzerinden online takip edilecek" dedi.

Osman Çobanoğlu