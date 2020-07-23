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Ermenistan'ı Türkiye korkusu sardı!

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, Türkiye'nin Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına olası müdahalesi konusunda endişeli olduklarını söyledi
 23 Temmuz 2020 07:50
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Ermenistan'ı Türkiye korkusu sardı!

Fransız kanalı France 24'e mülakatta bulunan Ermenistan Dışişleri Bakanı Mnatsakanyan, Azerbaycan ile yaşadıkları gerilime Türkiye'nin müdahil olmasından rahatsızlık duyduğunu aktardı.

''TÜRKİYE'NİN MÜDAHİL OLMASINDAN ENDİŞE DUYUYOR MUSUNUZ?''

"Bu çatışmaya, daha doğrudan olası Türk müdahalesi konusunda endişeleriniz mi var?" sorusu üzerine Mnatsakanyan, "Açıkçası buna kayıtsız kalamayız. Elbette bunu kayıtsız bir şekilde karşılayamayız. Tabii ki bu bir endişe konusu." ifadesini kullandı.

Mnatsakanyan, Türkiye'nin Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına olası doğrudan müdahalesinden endişe duyduklarını belirtti.

Ermenistan'ın çatışma risklerini azaltmak ve ateşkes ihlallerini araştırmak için önlemler alma konusunda ısrarcı olduğunu iddia eden Mnatsakanyan, Azerbaycan'ın aynı ölçüde ısrarcı olmadığını ileri sürdü. Mnatsakanyan, iki ülke arasındaki barış sürecini desteklemek için iyi bir temel oluşturmaya çalıştıklarını da iddia etti.

ERMENİSTAN, 12 TEMMUZ'DA SALDIRI GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞTU

Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan biri üsteğmen 4 asker hayatını kaybetmiş, 4 asker yaralanmıştı. Sonraki günlerde de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan biri Tümgeneral Heşimov olmak üzere 8 asker şehit olmuştu.
Türkiye
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