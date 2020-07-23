Altın tarihi zirvesini yeniledi
23 Temmuz 2020 anlık ve güncel gram altın fiyatı yeni bir rekorla 411 lira seviyesine yükseldi. Çeyrek altında ise alış fiyatı 658,57 lira, satış fiyatı 675,02 lira seviyesinde
|23 Temmuz 2020 07:48
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23 Temmuz 2020 anlık ve güncel gram altın fiyatı yeni bir rekorla 411 lira seviyesine yükseldi. Çeyrek altında ise alış fiyatı 658,57 lira, satış fiyatı 675,02 lira seviyesinde.
Dün tarihi zirveyi gören gram altın, 03:00 saatlerinde 413 TL yi buldu
Sabah saatlerinde tekrar inişe geçen gram altın fiyatı 411 TL seviyelerinde yükseliş seyrini sürdürüyor
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