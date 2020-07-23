1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Altın tarihi zirvesini yeniledi

23 Temmuz 2020 anlık ve güncel gram altın fiyatı yeni bir rekorla 411 lira seviyesine yükseldi. Çeyrek altında ise alış fiyatı 658,57 lira, satış fiyatı 675,02 lira seviyesinde
 23 Temmuz 2020 07:48
Yazdır
Altın tarihi zirvesini yeniledi

23 Temmuz 2020 anlık ve güncel gram altın fiyatı yeni bir rekorla 411 lira seviyesine yükseldi. Çeyrek altında ise alış fiyatı 658,57 lira, satış fiyatı 675,02 lira seviyesinde.

Dün tarihi zirveyi gören gram altın, 03:00 saatlerinde 413 TL yi buldu

Sabah saatlerinde tekrar inişe geçen gram altın fiyatı 411 TL seviyelerinde yükseliş seyrini sürdürüyor
NTV
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Güne başlarken döviz fiyatları
23 Temmuz 2020 09:32		 Borsa günü yatay tamamladı
22 Temmuz 2020 18:24
Çeyrek altından yeni rekor: 663 TL
22 Temmuz 2020 17:28		 Altın rekor kırdı... Dövizde son durum ne?
22 Temmuz 2020 17:11
Rekor tazeleyen altın için yeni tahmin
22 Temmuz 2020 14:09		 Gram altın 408 lira seviyelerinde
22 Temmuz 2020 11:50
Miras kalan doların da vergisi var
22 Temmuz 2020 07:56		 Hayaller altın, gerçekler altın kaplama gümüş takılar
21 Temmuz 2020 22:17
Borsa günü düşüşle tamamladı
21 Temmuz 2020 18:27		 Çeyrek altın 656 TL oldu
21 Temmuz 2020 17:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:33 - Kovid-19 mağduru esnaf ve sanatkarların kredi borçları 3 ay ertelendi09:32 - Güne başlarken döviz fiyatları09:29 - Yargıtay'dan mübbet alan erlere 'beraat'09:25 - TKGM'den rotasyon dışında kalan personel hakkında duyuru09:24 - FETÖ'nün Jandarma'daki gizli yapılanmasına operasyon: 14 gözaltı09:19 - Okulların açılmasında bayram belirleyici olacak
09:17 - 75 konsolosa korona brifingi09:11 - Jandarma Uzman Erbaş adayları 1 yıldır bekliyor09:00 - DSÖ'den koronavriüs aşısıyla ilgili tarih açıkladı08:59 - Türkiye'ye kaçak giren terörist, polisin dikkatinden kaçamadı08:56 - Anayasa Mahkemesi, CBK ile Kanuna yapılan eklemeyi iptal etti08:47 - Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
08:43 - Zonguldak'ta maden ocağında iş kazası: 1 ölü08:43 - Peçe takan kadınlara maske muafiyeti08:41 - Bıçakladı, serbest kalınca bu sefer katletti08:40 - Tek tabloda memurların askerlik sevk tehir süreleri!08:38 - Pınar'ı son gören arkadaşları anlattı: Sevgilisi olsa bilirdik
08:18 - Asker adaylarını MİT ve emniyet soruşturacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Yerli otomobilin, söylenildiği gibi, 2022'nin son çeyreğinde banttan indirileceğine inanıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Sürpriz telefon görüşmesi gerçekleşti, sorun çözüldü
5434 ve 5510'a göre emeklilikte alt sınır aylığı
Erdoğan devreye girdi, hobi bahçeleri teklifi ertelendi
Türk Tarih Kurumu Başkanlığına atama yapıldı
Altın tarihi zirvesini yeniledi
Pınar'ı son gören arkadaşları anlattı: Sevgilisi olsa bilirdik
Tek tabloda memurların askerlik sevk tehir süreleri!
Anayasa Mahkemesi, CBK ile Kanuna yapılan eklemeyi iptal etti
N95'i bırak normal maske tak
Ermenistan'ı Türkiye korkusu sardı!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yarım gram altın 4
masum 1
gülmek 1
eyüp sabri tuncer 3
itirafçıların göreve dönmesi 1
moral 1
HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik 1
noktayı koymak 3
karşıyaka spor kulübü 1
Yorgun hissetmek 1
SON İLANLAR
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli 77 sağlık personeli alacak
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Afyonkarahisar Üç Hilal İnşaat Geçici 1 İşçi Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
Menteşe Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Harmancık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İstanbul Teknik Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam