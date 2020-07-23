1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Öne çekilen YAŞ bugün toplanıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) general, amiral ve albayların terfi ve atamalarını karara bağlayacak Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı bugün Beştepe'de gerçekleştirilecek
 23 Temmuz 2020 08:06
Yazdır

Milliyet'ten Seyfettin Ersöz'ün haberine göre: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün yapılması planlanan toplantıya Şura üyeleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katılacak.

YAŞ'ta, generalliğe terfi edecek albaylarla, bir üst rütbeye terfi edecek general-amirallerin dosyalarının yanı sıra emekliye ayrılacak personellerin durumu görüşülecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir günde tamamlanması planlanan Şüra öncesinde Erdoğan başkanlığındaki şura üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret edecek. Şura'da alınan kararlar Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak.

Bekleme süresi dolmadı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, yaş haddinin yanı sıra görevdeki bekleme süresini henüz doldurmadı. Orgeneral Güler'in mevcut görevine devam etmesi bekleniyor.

Geçen seneki Şura'da iki yıllık görev süreleri biten, ancak görev süreleri birer sene temdit edilen (uzatılan) Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve görev süresini bu sene dolduran Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın görev sürelerinin bir yıl daha uzatılması bekleniyor.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ermenistan'ı Türkiye korkusu sardı!
23 Temmuz 2020 07:50		 HDP'nin Tuma Çelik'in dokunulmazlığı kaldırılacak
23 Temmuz 2020 07:05
Oruç Reis korkusu nedeniyle Yunan ordusunda tatiller iptal edildi
23 Temmuz 2020 06:40		 Vuslat yarın: Ayasofya Camii 86 yıllık aranın ardından yarın cemaatine kavuşuyor
23 Temmuz 2020 06:10
Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanununda Değişiklik
23 Temmuz 2020 03:23		 Bakan Selçuk: Kadına şiddet insanlığa ihanettir
23 Temmuz 2020 03:17
İstihdama ilişkin kanun teklifinin birinci bölümü kabul edildi
23 Temmuz 2020 03:14		 İstihdama ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda
23 Temmuz 2020 01:03
23 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları
23 Temmuz 2020 00:01		 'Sosyal medya karanlık bir kuyuya dönüşmüştür'
22 Temmuz 2020 23:02
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:33 - Kovid-19 mağduru esnaf ve sanatkarların kredi borçları 3 ay ertelendi09:32 - Güne başlarken döviz fiyatları09:29 - Yargıtay'dan mübbet alan erlere 'beraat'09:25 - TKGM'den rotasyon dışında kalan personel hakkında duyuru09:24 - FETÖ'nün Jandarma'daki gizli yapılanmasına operasyon: 14 gözaltı09:19 - Okulların açılmasında bayram belirleyici olacak
09:17 - 75 konsolosa korona brifingi09:11 - Jandarma Uzman Erbaş adayları 1 yıldır bekliyor09:00 - DSÖ'den koronavriüs aşısıyla ilgili tarih açıkladı08:59 - Türkiye'ye kaçak giren terörist, polisin dikkatinden kaçamadı08:56 - Anayasa Mahkemesi, CBK ile Kanuna yapılan eklemeyi iptal etti08:47 - Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
08:43 - Zonguldak'ta maden ocağında iş kazası: 1 ölü08:43 - Peçe takan kadınlara maske muafiyeti08:41 - Bıçakladı, serbest kalınca bu sefer katletti08:40 - Tek tabloda memurların askerlik sevk tehir süreleri!08:38 - Pınar'ı son gören arkadaşları anlattı: Sevgilisi olsa bilirdik
08:18 - Asker adaylarını MİT ve emniyet soruşturacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Yerli otomobilin, söylenildiği gibi, 2022'nin son çeyreğinde banttan indirileceğine inanıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Sürpriz telefon görüşmesi gerçekleşti, sorun çözüldü
5434 ve 5510'a göre emeklilikte alt sınır aylığı
Erdoğan devreye girdi, hobi bahçeleri teklifi ertelendi
Türk Tarih Kurumu Başkanlığına atama yapıldı
Altın tarihi zirvesini yeniledi
Pınar'ı son gören arkadaşları anlattı: Sevgilisi olsa bilirdik
Tek tabloda memurların askerlik sevk tehir süreleri!
Anayasa Mahkemesi, CBK ile Kanuna yapılan eklemeyi iptal etti
N95'i bırak normal maske tak
Ermenistan'ı Türkiye korkusu sardı!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
noktayı koymak 3
kantaron yağı 1
HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik 1
pınar gültekin 8
17.07.2020 seyfi dursunoğlu'nun vefatı 1
evli olup bekar kalmak 1
22.07.2020 liverpool vs chelsea maçı 3
şems arslan 1
aşk-ı memnu 1
moral 1
SON İLANLAR
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli 77 sağlık personeli alacak
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Afyonkarahisar Üç Hilal İnşaat Geçici 1 İşçi Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
Menteşe Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Harmancık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İstanbul Teknik Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam