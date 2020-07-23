Öne çekilen YAŞ bugün toplanıyor
|23 Temmuz 2020 08:06
|Yazdır
Milliyet'ten Seyfettin Ersöz'ün haberine göre: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün yapılması planlanan toplantıya Şura üyeleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katılacak.
YAŞ'ta, generalliğe terfi edecek albaylarla, bir üst rütbeye terfi edecek general-amirallerin dosyalarının yanı sıra emekliye ayrılacak personellerin durumu görüşülecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir günde tamamlanması planlanan Şüra öncesinde Erdoğan başkanlığındaki şura üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret edecek. Şura'da alınan kararlar Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak.
Bekleme süresi dolmadı
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, yaş haddinin yanı sıra görevdeki bekleme süresini henüz doldurmadı. Orgeneral Güler'in mevcut görevine devam etmesi bekleniyor.
Geçen seneki Şura'da iki yıllık görev süreleri biten, ancak görev süreleri birer sene temdit edilen (uzatılan) Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve görev süresini bu sene dolduran Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın görev sürelerinin bir yıl daha uzatılması bekleniyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Ermenistan'ı Türkiye korkusu sardı!
23 Temmuz 2020 07:50
|HDP'nin Tuma Çelik'in dokunulmazlığı kaldırılacak
23 Temmuz 2020 07:05
|Oruç Reis korkusu nedeniyle Yunan ordusunda tatiller iptal edildi
23 Temmuz 2020 06:40
|Vuslat yarın: Ayasofya Camii 86 yıllık aranın ardından yarın cemaatine kavuşuyor
23 Temmuz 2020 06:10
|Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanununda Değişiklik
23 Temmuz 2020 03:23
|Bakan Selçuk: Kadına şiddet insanlığa ihanettir
23 Temmuz 2020 03:17
|İstihdama ilişkin kanun teklifinin birinci bölümü kabul edildi
23 Temmuz 2020 03:14
|İstihdama ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda
23 Temmuz 2020 01:03
|23 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları
23 Temmuz 2020 00:01
|'Sosyal medya karanlık bir kuyuya dönüşmüştür'
22 Temmuz 2020 23:02