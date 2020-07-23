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Hukuk davaları hızlanacak

TBMM Genel Kurulu'nda yasalaşan ikinci yargı paketiyle yargılamalar hızlanacak. Düzenlemeye göre; yargılamada telekonferansla tanıklık ve bilirkişilik yolu açılacak, kişilerin korunmaya değer menfaati söz konusu olması halinde duruşmalar gizli yapılacak. Sözlü yargılamaya karar verilebilecek, alacaklı UYAP üzerinde elektronik haciz yaptırabilecek.
 23 Temmuz 2020 08:08
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Hukuk davaları hızlanacak

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre: Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanıp yasalaştırılan ikinci yargı paketi özetle şu düzenlemeleri içeriyor:

Gizli duruşma

Duruşmaların bir kısmının veya tamamının gizli yapılması halleri arasına, "yargılama ile ilgili kişilerin korunmaya değer üstün bir menfaatinin bulunması" hali de eklenecek. Bu durumda, duruşmaların bir kısmı veya tamamı gizli yapılacak.

Hakimin reddi nedenlerine, daha önce aynı uyuşmazlıkta arabuluculuk veya uzlaştırmacılık yapmış olma halleri eklenecek.

Sözlü yargılama

Davacı, hüküm kesinleşinceye kadar, ancak davalının açık rızası ile davasını geri alabilecek.

Taraflar, ön inceleme aşamasının tamamlanmasından sonra tahkikat ve sözlü yargılama için duruşmaya davet edilecek. Mahkeme, tahkikatın bittiğini bildirdikten sonra aynı duruşmada sözlü yargılama aşamasına geçecek. Duruşma, bu durumda taraflardan birinin talebi üzerine iki haftadan az olmamak üzere ertelenecek.

e-duruşma olanağı

Mahkeme, taraflar veya vekilleri, mahkemeye gelmeden aynı anda ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla bulundukları yerden duruşmaya katılmalarına karar verebilecek. Tanığın, bilirkişinin veya uzmanın; tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edemeyecekleri dava ve işlerde ilgililerin aynı anda ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla bulundukları yerden dinlenilmesine de karar verebilecek.

Duruşmasız karar

Celse harcı yargılama giderleri kapsamından çıkarılacak, yerine başvurma harcı eklenecek.

Yargılamada bulunan eksiklikler, duruşma yapılmaksızın tamamlanacak nitelikte ise, bunların tamamlanmasından sonra başvurunun esastan reddine veya yeniden esas hakkında duruşma yapılmadan karar verilebilecek.

İhtiyati tedbir talebinin reddi kararı gerekçeli olarak verilecek ve bu karara karşı kanun yoluna başvurulabilecek. Yüzüne karşı aleyhine ihtiyati tedbir kararı verilen taraf da kanun yoluna başvurabilecek.

Elektronik haciz

Ödeme emrindeki müddet geçtikten ve borçlu itiraz etmiş ise, itirazı kaldırıldıktan sonra mal beyanını beklemeksizin alacaklı haciz konmasını isteyebilecek. Ancak, alacaklı dilerse haciz talebinde bulunmaksızın Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi üzerinden, bu sisteme entegre bilişim sistemleri vasıtasıyla borçlunun mal, hak veya alacağını sorgulayabilecek. Sistem üzerinden de haciz talep edilebilecek. Bu takdirde icra dairesi, tespit edilen mal, hak veya alacağı, elektronik ortamda haczedecek.

Sigorta tazminatı

Sigortacılık yapan kurum veya kuruluşlardan ya da hesaptan talep edilecek tazminat alacağı; alacaklı veya vekalet verdikleri tarafından takip edilebilecek. Tazminat alacağı, yalnızca hak sahibine veya avukatına ödenecek ve hiç kimseye devredilemeyecek.

Ticari davalarda uygulanan basit yargılama usulüne ilişkin parasal sınır 100 bin liradan 500 bin liraya çıkarılacak.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a, "Dava şartı olarak arabuluculuk" başlığı eklenecek. Buna göre, tüketici mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı olacak.
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