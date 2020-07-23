Sürpriz telefon görüşmesi gerçekleşti, sorun çözüldü
|23 Temmuz 2020 08:11
|Yazdır
Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre: Adalar'da faytonların yasaklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yurtdışından getirtilen ancak Adalar Kaymakamlığı tarafından izin başvuruları reddedilen 60 elektrikli araçla ilgili kriz Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın devreye girmesiyle sona erdi.
"CUMHURBAŞKANI KONUŞACAK"
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuyu çözmek için pazartesi günü Ankara'ya giderek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla görüştü. Görüşme sırasında sürpriz bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu elinde telefon "Sayın Cumhurbaşkanı konuşacak" diyerek herkesin duyması için diafonu açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'na kendisini çok mutlu eden müjdeyi verip, "Oldu bu iş, mesele çözüldü" dedi.
TEŞEKKÜR ETTİ
İmamoğlu da telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı'na bu konuyla ilgilendiği için teşekkürlerini iletti. 10 dakika süren sohbet sonrasında karşılıklı iyi niyet dilekleriyle telefon kapatıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çözüme yönelik talimatı doğrultusunda, taraflar ertesi gün detayları görüştü. Bu görüşmeler sonrasında, Adalar'da önümüzdeki hafta elektrikli faytonların yolcu taşımaya başlaması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İBB Başkanı İmamoğlu, en son 11 Eylül 2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yüz yüze görüşmüşlerdi. Bu telefon görüşmesi, o tarihten bu yana Erdoğan ile İmamoğlu arasındaki ilk diyalog oldu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|TKGM'den rotasyon dışında kalan personel hakkında duyuru
23 Temmuz 2020 09:25
|75 konsolosa korona brifingi
23 Temmuz 2020 09:17
|Tek tabloda memurların askerlik sevk tehir süreleri!
23 Temmuz 2020 08:40
|Pınar'ı son gören arkadaşları anlattı: Sevgilisi olsa bilirdik
23 Temmuz 2020 08:38
|Asker adaylarını MİT ve emniyet soruşturacak
23 Temmuz 2020 08:18
|e-Tarım ile 138 hizmet tek noktada
23 Temmuz 2020 07:40
|TİGEM 143 safkan Arap koşu tayı satacak
22 Temmuz 2020 21:01
|İzmir'de jiletle sakal tıraşı ve makyaj yasağı kaldırıldı
22 Temmuz 2020 20:56
|3 günlük hız denetiminde 45 bin 21 araca ceza
22 Temmuz 2020 18:50
|Dört ilimizin bazı bölgelerinde karantina kararları alındı
22 Temmuz 2020 17:30