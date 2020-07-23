Asker adaylarını MİT ve emniyet soruşturacak
Milli Savunma Bakanlığı, askere alma yönetmeliği yayınlandı. Yeni yönetmelik uyarınca askere alınacak erler ve yedek subay adayları hakkında MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından araştırma yapılacak.
|23 Temmuz 2020 08:18
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Lise veya dengi okullarda okuyanlar 22 yaşını tamamladıkları, fakülte-yüksekokullar ile meslek yüksek okullarında okuyanların ise 28 yaşını tamamladıkları yılın sonunu geçmemek kaydıyla mezun oluncaya kadar askerlikleri ertelenecek.
Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, 'terör örgütlerine veya milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna' karar verilen yapılara mensubiyeti veya iltisakı olan yükümlüler sınıflandırma sırasında dikkate alınıp askere sevk edilecek.
Erbaş ve erler için de Emniyet Genel Müdürlüğü'nden arşiv araştırması; İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı'ndaki bilgi kayıtları istenecek.
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