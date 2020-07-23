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Pınar'ı son gören arkadaşları anlattı: Sevgilisi olsa bilirdik

Canice katledilen Pınar Gültekin'in ölmeden bir gün önce birlikte olduğu arkadaşları konuştu. Burcu Özdemir ve Selver Gür, Pınar ile yaptıkları son görüşmeyi anlattı. Selver Gür 'Her günümüz beraber geçiyordu. Bir sevgilisi olsa mutlaka bilirdim' dedi
 23 Temmuz 2020 08:38
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Pınar'ı son gören arkadaşları anlattı: Sevgilisi olsa bilirdik

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre: Canice katledilen Pınar Gültekin'in ölmeden bir gün önce birlikte olduğu arkadaşları Hürriyet'e konuştu. Burcu Özdemir ve Selver Gür, Pınar ile yaptıkları son görüşmeyi anlattı. Selver Gür 'Her günümüz beraber geçiyordu. Bir sevgilisi olsa mutlaka bilirdim' dedi.

Burcu Özdemir:

Çarşamba günü 11.30'a kadar oturduk, sonra o başka bir mekana gitti. 01.30 gibi vedalaştık. 'Eve gidiyorum, görüşürüz' dedi ve gitti. Perşembe saat 17.00'den itibaren telefonuna ulaşamadık. Aramaya başladılar. Biz faili hiç tanımıyoruz. Bizim çevremizde çoğu kimse de tanımıyor. Pınar ile ortak arkadaşlarımızın hiçbiri tanımıyor. Pınar'dan da duymadık. Olaydan sonra haberdar olduk. Biz ilişki olup olmadığını da bilmiyoruz. Pınar'ın o adamı tanıyan arkadaşları var sadece. Pınar tek yaşıyordu. Neşe dolu biriydi. Son senesiydi. Planları vardı. Deli dolu bir kızdı. 'Okulu bir bitireyim, önümüze bakarız, güzel şeyler olacak' diyordu. Hayalleri vardı tabi. Ailesiyle de hiçbir sıkıntısı yoktu. Mutlu bir hayatı vardı. Yazıklar olsun bunu yapana. Eşyalarını toplayacağız. Çok zor bir durum. Bütün arkadaşları size Pınar'ın ne kadar iyi bir insan olduğunu zaten söyleyecektir. Pırıl pırıl bir kızdı. Sevilirdi, severdi, saygılıydı.

Selver Gür:

6 yıllık arkadaşıyım. Böyle bir konudan haberim yoktu. En son çarşamba günü konuştuk. Sonraki gün WhatsApp'tan yazdım cevap vermedi. Bir daha da konuşamadık. Bir ilişkisi olduğunu bilmiyorduk. Her gün birlikteydik. Sevgilisi olsa mutlaka bilirdim. En son konuştuğumuzda okuldaki dersleriyle ilgili konuştuk. Yaz sonu okulu bitirip gidecekti. Çok az dersi kalmıştı. Bitiyordu. En yakın arkadaşımdı benim. Acım çok taze. Bir şey söyleyemiyorum. Çok canice bir durum. Onu çok seviyoruz.

Sinan Kurt:

Sohbet etmeyi, birlikte vakit geçirmeyi seven biriydi. Modu hiç düşmezdi. Hep enerji dolu ve cıvıl cıvıldı. İlişkisi olduğunu veya bu konuda bir sıkıntısı olduğunu duymadık. Ailesi İstanbul'da yaşıyor, arkadaşları da yanına gelip giderdi. Birkaç gün önce görüşmüştük. Olağandışı bir hali de yoktu.

Batuhan Altın (Pınar'ın oynadığı kısa filmi çeken arkadaşı):

Bir arkadaşım vasıtasıyla tanışmıştık. Severek ve içten bir şekilde oynadı. Samimiydi. Geçen yıl tam bu zamanlarda çektik filmi. 7 Ağustos'ta da yayımladık. Enerjik ve neşeli biriydi.

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