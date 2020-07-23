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Tek tabloda memurların askerlik sevk tehir süreleri!

23 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Askeralma Yönetmeliğine göre tek tabloda devlet memurlarının askerlik sevk tehir süreleri.
 23 Temmuz 2020 08:40
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Tek tabloda memurların askerlik sevk tehir süreleri!

Bilindiği üzere, yükümlülük esasına göre silahaltına alınacakların yoklama, sınıflandırma, celp, sevk, erteleme, muafiyet, muvazzaflık işlemleri ile cezalı yükümlülere yapılacak işlemler, Türk Silahlı Kuvvetlerinden çeşitli statülerde görev yaparken ayrılan personel dahil olmak üzere yedeklik dönemleri ile Türk Silahlı Kuvvetlerine çeşitli statülerde katılan personelin askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılması ve bunlardan askerlik hizmetini tamamlamamış bulunanların işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen "Askeralma Kanunu" 26 Haziran 2019 tarihinde yürürlüğe girmişti.

Mezkür Kanun çerçevesinde, yükümlülerin yoklama, sınıflandırma, celp, sevk, erteleme, muafiyet, muvazzaflık, cezalı yükümlülere yapılacak işlemler ile Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına çeşitli statülerde katılan personelin askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılması ve bunlardan askerlik hizmetini tamamlamamış bulunanların işlemlerine ilişkin hususları düzenleyen "Askeralma Yönetmeliği" ise 22 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu kapsamda, söz konusu Yönetmelikte yer alan düzenlemeler ve eki çizelgede devlet memurlarının veya devlet memurluğuna atanacaklara dair askerlik sevk tehir sebepleri, teklif makamları, tehir süreleri, erteleme işlem makamı, erteleme süresi ve azami yaş sınırları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Memurlar.Net - Özel

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