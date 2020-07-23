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Zonguldak'ta maden ocağında iş kazası: 1 ölü
Zonguldak'ta maden ocağında meydana gelen iş kazasında, 1 işçi yaşamını yitirdi.
|23 Temmuz 2020 08:43
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Alınan bilgiye göre, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında çalışan Fatih Kafkas, tavandan kopan kaya parçalarının başına düşmesi sonucu yaralandı.
Mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılan Kafkas, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Madencinin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Zonguldak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Bu arada madencinin geçen yıl TTK'ye kurayla alınan 1500 kişi arasında olduğu öğrenildi.
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