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Peçe takan kadınlara maske muafiyeti

Kanada'da yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu getirilen Quebec ve Ontario eyaletlerinde, yüzlerini peçe ile örten Müslüman kadınların, maske takmalarına gerek olmadığı bildirildi.
 23 Temmuz 2020 08:43
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Peçe takan kadınlara maske muafiyeti

Kanada resmi yayın kuruluşu CBC, maske takma zorunluluğuna ilişkin binlerce kişinin elektronik posta ile sorduğu sorulara, yetkililerin verdiği cevapları içeren bir haber yayınladı.

CBC'nin, halktan gelen, "dini sebeple yüzünü peçe ile kapatanların, ayrıca maske takmak zorunda olup olmadıklarına" dair sorusunu cevaplayan Quebec Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sözcüsü Marjorie Larouche, "dini gerekçe ile burnu ve ağzını kumaştan yapılmış bir örtü ile örten kişinin ilaveten maske veya yüz kaplaması takması gerekmez." dedi.

Laquche, peçenin burnu ve ağzı kaplaması durumunda maske olarak kabul edildiğini belirterek, "Ancak aynı korumayı vermeyen başörtüsü maske olarak kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Quebec eyaletinde 2019'un Haziran ayında çıkarılan yasa ile kamusal alanlarda peçe başta olmak üzere her türlü dini sembolün takılması veya kullanılması yasaklanmıştı.

Toronto Halk Sağlığı Departmanı Sözcüsü Dr. Vinita Dubey de konu ile ilgili yaptığı açıklamada, maskeden kastın ağız ve burnun kapatılması olduğunu belirterek, "Maskenin amacı solunum sırasında salınan mikropları tutmasıdır. Bunu karşılayan dini örtüler de maske yerine kullanılabilir. Dini yüz örtülerinizin kumaş kalınlığı bunu tam olarak karşılamıyorsa peçenin veya eşarbın altına maske takılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kanada'da Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vakaların en fazla görüldüğü Quebec ve Ontario eyaletlerinde hafta başından itibaren tüm kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmişti.

Anadolu Ajansı
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