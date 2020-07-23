1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Şirvan ilçesi kırsalında yapılan operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
 23 Temmuz 2020 08:47
Yazdır
Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Şirvan ilçesi kırsalında yapılan operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt'in Şirvan ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komando birliklerince operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
FETÖ'nün Jandarma'daki gizli yapılanmasına operasyon: 14 gözaltı
23 Temmuz 2020 09:24		 Türkiye'ye kaçak giren terörist, polisin dikkatinden kaçamadı
23 Temmuz 2020 08:59
İstanbul'da eş zamanlı operasyon: Çok sayıda adrese baskın yapıldı
23 Temmuz 2020 05:57		 PKK'da çözülme sürüyor... 4 terörist daha teslim oldu
22 Temmuz 2020 17:56
Muvazzaflarında olduğu 11 şüpheli FETÖ'den gözaltında
22 Temmuz 2020 15:41		 Gaziantep'te FETÖ'nün 'TSK yapılanması'na operasyon: 12 gözaltı
22 Temmuz 2020 12:39
FETÖ'nün 'Türkiye eğitim danışmanı' 15 Temmuz sonrası ülkeye dönmüş
22 Temmuz 2020 11:20		 Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist yakalandı
22 Temmuz 2020 10:40
İzmir'de başını kaldırıma çarpan kişi öldü
22 Temmuz 2020 09:40		 Başkent'te 19'u muvazzaf asker 25 kişiye FETÖ gözaltısı
22 Temmuz 2020 09:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:33 - Kovid-19 mağduru esnaf ve sanatkarların kredi borçları 3 ay ertelendi09:32 - Güne başlarken döviz fiyatları09:29 - Yargıtay'dan mübbet alan erlere 'beraat'09:25 - TKGM'den rotasyon dışında kalan personel hakkında duyuru09:24 - FETÖ'nün Jandarma'daki gizli yapılanmasına operasyon: 14 gözaltı09:19 - Okulların açılmasında bayram belirleyici olacak
09:17 - 75 konsolosa korona brifingi09:11 - Jandarma Uzman Erbaş adayları 1 yıldır bekliyor09:00 - DSÖ'den koronavriüs aşısıyla ilgili tarih açıkladı08:59 - Türkiye'ye kaçak giren terörist, polisin dikkatinden kaçamadı08:56 - Anayasa Mahkemesi, CBK ile Kanuna yapılan eklemeyi iptal etti08:47 - Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
08:43 - Zonguldak'ta maden ocağında iş kazası: 1 ölü08:43 - Peçe takan kadınlara maske muafiyeti08:41 - Bıçakladı, serbest kalınca bu sefer katletti08:40 - Tek tabloda memurların askerlik sevk tehir süreleri!08:38 - Pınar'ı son gören arkadaşları anlattı: Sevgilisi olsa bilirdik
08:18 - Asker adaylarını MİT ve emniyet soruşturacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Yerli otomobilin, söylenildiği gibi, 2022'nin son çeyreğinde banttan indirileceğine inanıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Sürpriz telefon görüşmesi gerçekleşti, sorun çözüldü
5434 ve 5510'a göre emeklilikte alt sınır aylığı
Erdoğan devreye girdi, hobi bahçeleri teklifi ertelendi
Türk Tarih Kurumu Başkanlığına atama yapıldı
Altın tarihi zirvesini yeniledi
Pınar'ı son gören arkadaşları anlattı: Sevgilisi olsa bilirdik
Tek tabloda memurların askerlik sevk tehir süreleri!
Anayasa Mahkemesi, CBK ile Kanuna yapılan eklemeyi iptal etti
N95'i bırak normal maske tak
Ermenistan'ı Türkiye korkusu sardı!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
pınar gültekin 8
aşk-ı memnu 1
17.07.2020 seyfi dursunoğlu'nun vefatı 1
noktayı koymak 3
masum 1
şems arslan 1
Fındığın italyanların eline geçmesi 3
itirafçıların göreve dönmesi 1
navtex 1
kantaron yağı 1
SON İLANLAR
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli 77 sağlık personeli alacak
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Afyonkarahisar Üç Hilal İnşaat Geçici 1 İşçi Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
Menteşe Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Harmancık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İstanbul Teknik Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam