Anayasa Mahkemesi, CBK ile Kanuna yapılan eklemeyi iptal etti
Anayasa Mahkemesi, 4 kurumun 5018 sayılı Kanun cetvellerine eklenmesi öngören Cumhurbaşkanlığı Kararnamesini (CBK) iptal etti.
|23 Temmuz 2020 08:56
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5018 sayılı Kanunun ek 4. maddesinde, kanuna ekli cetvellere, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ekleme yapılabileceğine dair açık hüküm bulunmaktadır.
19 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, 2018 yılında, 4 kurum (Devlet Arşivleri, İletişim, Milli Saraylar ve Strateji Bütçe Başkanlıkları) 5018 sayılı Kanunun ekli (1) sayılı cetvellerine eklenmiştir.
Anayasa Mahkemesi, ana muhalefet partisinin başvurusu üzerine yaptığı incelemede, kanunları değiştirmenin TBMM'nin görev ve yetkisinde bulunduğunu, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle sadece yürütme yetkisine dair alanlarda düzenleme yapılabileceği gerekçesiyle, CBK ile yapılan eklemeleri iptal etmiştir.
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