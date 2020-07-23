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DSÖ'den koronavriüs aşısıyla ilgili tarih açıkladı

Dünyada yüzbinlerce kişinin ölümüne neden olan coronavirüse karşı aşı çalışmaları devam ediyor. Bu konuda Dünya Sağlık Örgütü'nden önemli bir açıklama geldi. "İlk aşıyı 2021'den önce beklemeyin" denildi
 23 Temmuz 2020 09:00
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DSÖ'den koronavriüs aşısıyla ilgili tarih açıkladı

Açıklamayı, Dünya Sağlık Örgütü Acil Durumlar Programı Başkanı Mike Ryan yaptı. Coronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmalarında "iyi ilerlemeler" sağlandığını, ancak 2021 yılı başlarına kadar aşının kullanılmaya başlamasının beklenmemesi gerektiğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün geliştirilecek aşının adil şekilde dağıtılmasını garantiye almak için çalıştığını belirten Ryan, "Bu salgın için aşılar zenginler ya da yoksullar için değil, herkes için" ifadesini kullandı.
NTV
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