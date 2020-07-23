1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Jandarma Uzman Erbaş adayları 1 yıldır bekliyor

Jandarma Genel Komutanlığı 2019-1 4.grup jandarma uzman erbaş adayları 1 yılı aşkındır mülakat tarihlerinin açıklanmasını bekliyor.
 23 Temmuz 2020 09:11
Yazdır
Jandarma Uzman Erbaş adayları 1 yıldır bekliyor

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 2019 yılının Nisan ayı içerisinde yayınlanan ilanda 22 bin jandarma uzman erbaş alınacağı açıklanmıştı. Bu ilanda yer alan açıklama sonrasında JGK 40 bin adayı mülakata çağırmış ancak yeterli sayıda aday mülakat sürecini geçememişti.

Yeterli sayıda adayın mülakat sürecini geçememesi ve üstüne yeni askerlik sisteminin devreye girmesi gibi etkenleri dikkate alan Jandarma Genel Komutanlığı başvuru yapan ve kontenjana giremeyen adayların gruplar halinde seçim aşamalarına dahil edileceğini belirtmişti.

2019-1 sözleşmeli uzman erbaş alımı kapsamında 1. ve 2. gruplar eğitimlerini tamamlayarak kıtalarına katılmış, 3. gruba 2 Eylül 2019 tarihinde sınav çağrısı yapılmış ve mülakatlara katılmaya hak kazanan adaylar belirlenmişti.

Jandarma 4. grup çağrısının ne zaman yapılacağı adaylar tarafindan merak ediliyor.

Hayatlarına bir an önce yön vermek isteyen adaylar, mülakat duyurusunun yapılmasını talep ediyor.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
SBB, mevzuata aykırı ilanlara ne zaman müdahale edecek?
22 Temmuz 2020 11:07		 Çeltikçi Belediyesi, Konya ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesini örnek almalı
19 Temmuz 2020 11:39
Üç üniversite, üç sorunlu akademik ilan
18 Temmuz 2020 16:00		 Ankara Büyükşehir'de itfaiye alımı başvuru sonuçları açıklandı
17 Temmuz 2020 11:33
Adaylar, KPSS branş sıralamalarının güncellenmesini bekliyor
17 Temmuz 2020 10:02		 Ankara Büyükşehir, itfaiye eri alımında, sözlüye alınacak adayları açıkladı
16 Temmuz 2020 21:58
Üniversite, asgari program açma ölçütlerine aykırı ilanı iptal etmeli!
14 Temmuz 2020 00:00		 Üniversite, 'Kanguru Bakım Eğitimi' almış hemşire arıyor!
13 Temmuz 2020 12:30
CHP'li belediye de yüksek KPSS puanlı adayları eledi
13 Temmuz 2020 10:05		 TCDD, mülakat sonuçlarını neden geciktirdiğini açıkladı
13 Temmuz 2020 09:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:33 - Kovid-19 mağduru esnaf ve sanatkarların kredi borçları 3 ay ertelendi09:32 - Güne başlarken döviz fiyatları09:29 - Yargıtay'dan mübbet alan erlere 'beraat'09:25 - TKGM'den rotasyon dışında kalan personel hakkında duyuru09:24 - FETÖ'nün Jandarma'daki gizli yapılanmasına operasyon: 14 gözaltı09:19 - Okulların açılmasında bayram belirleyici olacak
09:17 - 75 konsolosa korona brifingi09:11 - Jandarma Uzman Erbaş adayları 1 yıldır bekliyor09:00 - DSÖ'den koronavriüs aşısıyla ilgili tarih açıkladı08:59 - Türkiye'ye kaçak giren terörist, polisin dikkatinden kaçamadı08:56 - Anayasa Mahkemesi, CBK ile Kanuna yapılan eklemeyi iptal etti08:47 - Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
08:43 - Zonguldak'ta maden ocağında iş kazası: 1 ölü08:43 - Peçe takan kadınlara maske muafiyeti08:41 - Bıçakladı, serbest kalınca bu sefer katletti08:40 - Tek tabloda memurların askerlik sevk tehir süreleri!08:38 - Pınar'ı son gören arkadaşları anlattı: Sevgilisi olsa bilirdik
08:18 - Asker adaylarını MİT ve emniyet soruşturacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Yerli otomobilin, söylenildiği gibi, 2022'nin son çeyreğinde banttan indirileceğine inanıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Sürpriz telefon görüşmesi gerçekleşti, sorun çözüldü
5434 ve 5510'a göre emeklilikte alt sınır aylığı
Erdoğan devreye girdi, hobi bahçeleri teklifi ertelendi
Türk Tarih Kurumu Başkanlığına atama yapıldı
Altın tarihi zirvesini yeniledi
Pınar'ı son gören arkadaşları anlattı: Sevgilisi olsa bilirdik
Tek tabloda memurların askerlik sevk tehir süreleri!
Anayasa Mahkemesi, CBK ile Kanuna yapılan eklemeyi iptal etti
N95'i bırak normal maske tak
Ermenistan'ı Türkiye korkusu sardı!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
eyüp sabri tuncer 3
kadın cinayetleri 2
turgutluspor 3
cuma namazı için 500 kişiye davetiye gönderilmesi 1
sokak lambası 1
masum 1
yılan burcu 3
Dişini sıkmak 1
cilt lekeleri 1
paraya değil armaya gelirim 2
SON İLANLAR
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli 77 sağlık personeli alacak
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Afyonkarahisar Üç Hilal İnşaat Geçici 1 İşçi Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
Menteşe Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Harmancık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İstanbul Teknik Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam