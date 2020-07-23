Jandarma Uzman Erbaş adayları 1 yıldır bekliyor
|23 Temmuz 2020 09:11
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Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 2019 yılının Nisan ayı içerisinde yayınlanan ilanda 22 bin jandarma uzman erbaş alınacağı açıklanmıştı. Bu ilanda yer alan açıklama sonrasında JGK 40 bin adayı mülakata çağırmış ancak yeterli sayıda aday mülakat sürecini geçememişti.
Yeterli sayıda adayın mülakat sürecini geçememesi ve üstüne yeni askerlik sisteminin devreye girmesi gibi etkenleri dikkate alan Jandarma Genel Komutanlığı başvuru yapan ve kontenjana giremeyen adayların gruplar halinde seçim aşamalarına dahil edileceğini belirtmişti.
2019-1 sözleşmeli uzman erbaş alımı kapsamında 1. ve 2. gruplar eğitimlerini tamamlayarak kıtalarına katılmış, 3. gruba 2 Eylül 2019 tarihinde sınav çağrısı yapılmış ve mülakatlara katılmaya hak kazanan adaylar belirlenmişti.
Jandarma 4. grup çağrısının ne zaman yapılacağı adaylar tarafindan merak ediliyor.
Hayatlarına bir an önce yön vermek isteyen adaylar, mülakat duyurusunun yapılmasını talep ediyor.
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