Jandarma Uzman Erbaş adayları 1 yıldır bekliyor

BAKAN SELÇUK AÇIKLADI... İŞTE OKULLARIN AÇILMASI İLE İLGİLİ ÇALIŞILAN 4 SENARYO Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Bizim üzerinde çalıştığımız 4 senaryo var. Birisi tamamen açık. Allah esirgesin diğeri kapalı. Okulun tamamen kapalı olması da bir senaryosu. Peki okullar kapalı olursa bu çocukların eğitimi nasıl sürecek. Biz sadece online çalışmaktan söz etmiyoruz. Esaslı bir senaryo ve ciddi bir alt yapı gerektiriyor.