75 konsolosa korona brifingi
|23 Temmuz 2020 09:17
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Türkiye'de görev yapan 75 ülkenin büyükelçi ve başkonsoloslarına İstanbul Havalimanı'nda pandemi brifingi verildi. Kovid-19 sürecinde havalimanında alınan tedbirler ve çalışmaların anlatıldığı toplantıda, başkonsoloslar alınan önlemler ilgili sorular sordu.
İstanbul Havalimanı Eğitim Şube Müdürlüğü Emniyet Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya katılan İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İsmail Şanlı, Türkiye'de alınan önlemleri anlatırken 'Güvenli turizm sertifikasyon programı' ve 'Turistik koruma destek sigortası' programlarına değinerek, "Böylece ülkemize gelen tüm misafirlerimizin yaşam ve sağlık koşullarının kalitesi artırılmış, evlerinden daha güvenli bir ortam oluşturulması hedeflenmiştir. Geliştirilen sigorta paketi kapsamında ülkemize turistik amaçlarla gelen tüm yolcuların Kovid-19 kaynaklı tedavi ve mecburi konaklama durumları sigorta kapsamına alınmış ve kamu güvencesine kavuşturulmuştur. Bunun yanında havalimanımızda günlük 40 bin aşkın kapasiteli test laboratuvarı ile ihtiyaç halinde gelen ve giden tüm yolcularımızın test edilmesine imkan sağlayan bir laboratuvar hayata geçirilmiştir. Normalleşme sürecine 65 bini aşkın personelimizle en hazır havalimanı olduğumuzu belirtmek isterim" dedi.
4 BİN TEST YAPILDI
Türkiye Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Sağlık Denetleme Merkezi Baştabibi Dr. Aykut Yener Kavak ise "Yolcuların test merkezinde, bugüne kadar 4 bin 175 test yapıldı ve tespit edilen 14 vakanın uçağa binmelerine izin verilmeden, tedavilerinin devam için ilgili sağlık kuruluşuna yönlendirdik" şeklinde konuştu.
AB KURULUŞLARI İLAN EDECEK
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin de koronavirüsle mücadeleyi üst seviyede yürüten Türkiye'deki tüm havalimanlarının güvenli olduğunun Avrupa Birliği (AB) kuruluşlarınca da ilan edilmesi amacıyla Havacılık Endüstrisi Anlaşması'na katıldıklarını bildirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Keskin, "DHMİ havalimanlarımızdaki 'Havaalanı Salgın Tedbirleri ve Sertifikasyonu Genelgesi' ve 'Covid19 Free Airports' projesi kapsamında alınan üst düzey önlemlerden edindiğimiz tecrübeler Avrupa'nın havacılık otoritelerine rehber olacak" ifadelerini kullandı.
DÜNYANIN SAYILI LİMANI
İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, alınan önlemler ve uygulama konusunda dünyanın sayılı havalimanları arasında olduklarını belirterek, "Martta nasıl sınırlar kapandıysa şimdi açılmalı" dedi.
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