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Önlisansı bitiren teknik personel, emekli olmak için kaç daha çalışmalıdır?

Lise üzerine 2 yıllık yüksek okulu bitiren teknik personel, emeklilikte yeni intibakında belirli bir süre çalışma zorunluluğu ve ek gösterge için de 6 ay görev yapma zorunluluğu var mıdır?
 30 Temmuz 2020 00:01
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Önlisansı bitiren teknik personel, emekli olmak için kaç daha çalışmalıdır?

SORU: ..il sağlık müdürlüğünde teknik personelim, derece kademem 2/6. Yeni iki yıllık bitirdim ve belgemi içeri verdim, emekli olmak istiyorum. Ne kadar çalışmam gerekiyor. Hemen olabilir miyim

Lise üzerine 2 yıllık yüksek okulu bitiren teknik personel, emeklilikte yeni intibakında belirli bir süre çalışma zorunluluğu ve ek gösterge için de 6 ay görev yapma zorunluluğu var mıdır?

Sorunuz özelinde ve genel olarak konuyu hem intibak açısından hem de ek gösterge açısından değerlendirmekteyiz.

1-Bir üst öğrenimi bitirip intibak yapılanların emeklilikte yeni intibakı üzerinden işlem yapılması için belirli bir çalışma zorunluluğu bulunmaz, sadece yeni intibakından 1 ay SGK kesintilerinin yapılması yeterlidir.

Yeni intibak üzerinden 1 ay görev aylığı alma zorunluluğu;

Konu 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 166 ve 167 nci maddelerinde bulunur.

Madde 166 hükmünde, kademe ilerlemesinde, bu ilerlemeye müstehak olduğu tarihi takip eden aybaşından itibaren aynı derecenin bir ileri kademesine aylığı hak kazanılacağı,

Madde 167 hükmünde de derece yükselmesinde veya daha aşağı derecelere atamada memurun yükseldiği veya atandığı derecenin görevine başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren bu derecenin 161 inci maddeye göre kazandığı kademe aylığını alacağı, ancak yürütülmekte olan görevin niteliğinde bir değişme olmaması halinde derece yükselmesine ilişkin onayın geçerlilik tarihini takip eden ay başından itibaren bu derecenin 161 inci maddeye göre kazandığı kademe aylığını alacağı belirtilmiştir.

Yani yeni intibakta 1 ay SGK kesintilerinin yapılması, yani bir ay görev maaşının alınması yeterli olmakta ve memur emeklilikte yeni intibakı üzerinden emekli aylığı alabilecek duruma gelmektedir. Herhangi bir süre görev yaparak bekleme zorunluluğu yoktur.

2-İntibak sonucu yüksek ek göstergeden emeklilikte yararlanma durumu:

Ön lisans diploması nedeniyle intibak yapılması halinde unvan değişmediği, yeni bir atama yapılmadığı sürece yeni ulaşılan intibakın ek göstergesi daha yüksek ise emeklilikte yüksek ek göstergeden yararlanılır, 6 ay görev yapma şartı aranmaz.

Yani, ortada bir atama yoksa, unvan değişmemişse yapılan intibak sonucu ek göstergeye hak kazanılır. 6 ay bekleme koşuluna tabi olmazlar.

5434 e tabi memurların emekliliklerinde uygulanan ek göstergeyi kazanmak için kurallardan birisi de ek göstergesi yüksek bir göreve atanılma veya ek göstergesiz bir görevden ek göstergeli bir göreve atanma durumunda yüksek ek göstergeyi kazanmak için en az 6 ay süre ile bu görevde bulunulması gerekmektedir.

Bu kural, 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu Ek Madde 73 hükmünde gösterilmiştir.

Bu madde hükmü uyarınca;

-Memurlardan ek göstergeli veya yüksek ek göstergeli görevlere atananlar, bu ek göstergeyi müktesep hak olarak kazanması için atandıkları bu görevlerden en az 6 ay süre ile Sosyal Güvenlik Kurumuna prim kesintisi yapmaları gerekiyor. 6 aydan az süre kesinti yapılmışsa kazanamıyorlar. Yani bir atama veya unvan değişikliği durumlarında 6 ay bekleme zorunluluğu bulunmaktadır.

Bu madde hükmü, intibak sonucu ulaşılan terfileri kapsamaz:

Madde hükmünün normal terfiler sonucunda, yani hem normal bir terfi, hem de bir üst öğrenimi bitirerek 1. Dereceye ulaşmış memurları, yani görev unvanı değişmeksizin ek göstergeli veya yüksek ek göstergeye gelenleri kapsamamaktadır. Normal terfi ile veya bir üst öğrenimi bitirerek 1. dereceye gelenler, 6 aylık süreye tabi olmazlar.

Bu bağlamda durumunuzu değerlendirmemiz;

Görevde iken 2 yıllık yüksek okul diplomanıza göre yapılacak intibak sonucu gelinen derece ve kademeden 1 ay görev maaşı almanız, bugün için 15 Ağustos 2020 görev maaşınızı almanızın yeterli olacağını, Emeklilikte yeni derece ve kademeniz ve unvanınız değişmediği sürece ek göstergeden başka bir şart aranmadan yararlanacağınızı değerlendirmekteyiz.

Şayet, unvanınızda bir değişiklik olursa, yeni bir unvana atanma durumunuz varsa yüksek ek göstergeden yararlanmak için en az 6 ay görev yapmanız gerektiğini de belirtmekte fayda görmekteyiz.

Memurlar.Net - Özel

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