1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TKGM'den rotasyon dışında kalan personel hakkında duyuru

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, zorunlu yer değişikliği dışında kalan personel hakkında duyuru
 23 Temmuz 2020 09:25
Yazdır
TKGM'den rotasyon dışında kalan personel hakkında duyuru

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, zorunlu yer değişikliği dışında kalan personel hakkında duyuru

MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ NEDENİYLE ZORUNLU YER DEĞİŞİKLİĞİ (ROTASYON) DIŞINDA KALAN PERSONEL HAKKINDA DUYURU

Yer Değiştirme Kurulunun 22/07/2020 tarihli toplantısında, 21/05/2020 tarih ve 2020/2 sayılı kararı gereğince zorunlu yer değişikliğine tabi personel arasında yer alan, ancak, 25.6.2020 tarih ve 31166 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile getirilen yeni düzenleme karşısında, Yer Değiştirme Kurulunun 22/07/2020 tarih ve 2020/3 sayılı kararı ile zorunlu yer değişikliği kapsamı dışında kalan personel listesi ve söz konusu Yer Değiştirme Kurulu kararı aşağıdaki bağlantıda yer almaktadır.

İlanen duyurulur.

Yer Değiştirme Kurulu Kararı ve eki liste
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
75 konsolosa korona brifingi
23 Temmuz 2020 09:17		 Tek tabloda memurların askerlik sevk tehir süreleri!
23 Temmuz 2020 08:40
Pınar'ı son gören arkadaşları anlattı: Sevgilisi olsa bilirdik
23 Temmuz 2020 08:38		 Asker adaylarını MİT ve emniyet soruşturacak
23 Temmuz 2020 08:18
Sürpriz telefon görüşmesi gerçekleşti, sorun çözüldü
23 Temmuz 2020 08:11		 e-Tarım ile 138 hizmet tek noktada
23 Temmuz 2020 07:40
TİGEM 143 safkan Arap koşu tayı satacak
22 Temmuz 2020 21:01		 İzmir'de jiletle sakal tıraşı ve makyaj yasağı kaldırıldı
22 Temmuz 2020 20:56
3 günlük hız denetiminde 45 bin 21 araca ceza
22 Temmuz 2020 18:50		 Dört ilimizin bazı bölgelerinde karantina kararları alındı
22 Temmuz 2020 17:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:33 - Kovid-19 mağduru esnaf ve sanatkarların kredi borçları 3 ay ertelendi09:32 - Güne başlarken döviz fiyatları09:29 - Yargıtay'dan mübbet alan erlere 'beraat'09:25 - TKGM'den rotasyon dışında kalan personel hakkında duyuru09:24 - FETÖ'nün Jandarma'daki gizli yapılanmasına operasyon: 14 gözaltı09:19 - Okulların açılmasında bayram belirleyici olacak
09:17 - 75 konsolosa korona brifingi09:11 - Jandarma Uzman Erbaş adayları 1 yıldır bekliyor09:00 - DSÖ'den koronavriüs aşısıyla ilgili tarih açıkladı08:59 - Türkiye'ye kaçak giren terörist, polisin dikkatinden kaçamadı08:56 - Anayasa Mahkemesi, CBK ile Kanuna yapılan eklemeyi iptal etti08:47 - Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
08:43 - Zonguldak'ta maden ocağında iş kazası: 1 ölü08:43 - Peçe takan kadınlara maske muafiyeti08:41 - Bıçakladı, serbest kalınca bu sefer katletti08:40 - Tek tabloda memurların askerlik sevk tehir süreleri!08:38 - Pınar'ı son gören arkadaşları anlattı: Sevgilisi olsa bilirdik
08:18 - Asker adaylarını MİT ve emniyet soruşturacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Yerli otomobilin, söylenildiği gibi, 2022'nin son çeyreğinde banttan indirileceğine inanıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Sürpriz telefon görüşmesi gerçekleşti, sorun çözüldü
5434 ve 5510'a göre emeklilikte alt sınır aylığı
Erdoğan devreye girdi, hobi bahçeleri teklifi ertelendi
Türk Tarih Kurumu Başkanlığına atama yapıldı
Altın tarihi zirvesini yeniledi
Pınar'ı son gören arkadaşları anlattı: Sevgilisi olsa bilirdik
Tek tabloda memurların askerlik sevk tehir süreleri!
Anayasa Mahkemesi, CBK ile Kanuna yapılan eklemeyi iptal etti
N95'i bırak normal maske tak
Ermenistan'ı Türkiye korkusu sardı!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gram altın 8
eyüp sabri tuncer 3
17.07.2020 seyfi dursunoğlu'nun vefatı 1
aşk-ı memnu 1
cuma namazı için 500 kişiye davetiye gönderilmesi 1
şems arslan 1
sokak lambası 1
ttk başkanı'nın istifa etmesi 2
karşıyaka spor kulübü 1
trabzonspor 2
SON İLANLAR
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli 77 sağlık personeli alacak
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Afyonkarahisar Üç Hilal İnşaat Geçici 1 İşçi Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
Menteşe Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Harmancık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İstanbul Teknik Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam