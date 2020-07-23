Yargıtay'dan müebbet alan erlere 'beraat'

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre: Yargıtay TCK'nın 30/4 maddesindeki, "İşlediği fiilin haksızlık oluşturduğu hususunda kaçınılmaz bir hataya düşen kişi, cezalandırılmaz" maddesini uygulayarak, beraate hükmetti. Erlerin "gecikmeli" de olsa darbeye teşebbüsü fark ettikleri, üstleri tarafından verilen "halka ve güvenlik görevlilerine ateş etme emrine uymadıkları", "amirlerin ısrarlı kanunsuz emirleri karşısında" ise "hal ve koşullara göre başka şekilde davranma olanağının bulunmadığı düşüncesiyle", "silahla havaya ateş etmenin bir haksızlık oluşturmayacağı sonucuna vardıkları" vurgulandı. Yargıtay, erlerin kaçınılmaz hataya düştükleri gerekçesiyle cezalandırılamayacaklarına dikkat çekti.

BERAAT YOLUNU AÇTI

Bozma kararı, "tatbikat" ya da "terör saldırısı" gerekçesi ile 15 Temmuz gecesi, TV izleyip olaylardan haberdar olma imkanları da bulunmayan, üstlerinden aldıkları emirleri yerine getirmek için silahlanarak sokağa çıkarılan, davaları süren veya bu emre itaaten başka eylemleri, "FETÖ bağlantıları ve örgüte mensubiyetleri kanıtlanamadığı" halde "anayasayı ihlalden" mahkum olan sanık erlere beraat yolunu açıyor. Kritik bir örnek karar niteliği taşıyor.

Yargıtay kararında, "Uyumaya hazırlanan sanıkların da aralarında bulunduğu askerlerin, içtimaya çıkartıldığı, komutanların askerleri gece atışı bahanesi ile silahlandıkları; internete bağlanma özelliği olan telefonları kullanmaları yasak olan askerlerin ilk bilgilerden haberdar olamadığı; darbe girişimini bilen rütbelilerin askerlere hiçbir bilgilendirme yapmadığı; erlerin terör örgütüne mensubiyeti tespit edilemediği, zorunlu askerlik hizmeti nedeniyle er olarak görev yapmakta iken, suç işlemek kastı olmaksızın, üstlerinden aldıkları emrin hukuka uygun olduğu zannı ile tatbikat veya terör saldırısına müdahale edileceği gerekçesi ile olay gecesi silahlanarak, araçlarla kışladan ayrıldıktan sonra gecikmeli de olsa darbeye teşebbüs suçunun icrai hareketlerinin gerçekleştirildiğini farketmişlerdir" satırlarına yer verildi.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Yargıtay'ın kararı yeniden yargılama yapılmak üzere İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme yeniden yargılama yapacak. Mahkeme bozmaya uyarsa, erlere ceza verilmeyecek. Mahkeme erlerin mahkumiyetinde direnirse, dava Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na taşınacak. Son kararı Kurul verecek.