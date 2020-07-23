Dolar güne 6.85 seviyesinde başladı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının takip edileceği yeni güne dolar/TL alışıldığı üzere 6.85 civarında başladı.
|23 Temmuz 2020 09:32
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