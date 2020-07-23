Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık hava hakim olacak
Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık havanın hakim olacağı öngörülüyor.
|23 Temmuz 2020 09:42
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, sıcaklıkta önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Sıcaklığın mevsim normalleri civarında olacağı bölgede, az bulutlu ve açık havanın hakim olması bekleniyor.
Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
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