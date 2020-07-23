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Bankalar müşteriye acımıyor: Parasını dolarda tutana kötü haber

Türkiye'de bankaların TL mevduatına verdiği nema ile kredilere uyguladığı faiz oranları arasındaki yüksek farkın benzeri döviz cinsinde de yaşanıyor. Mevduata %0,10 - %2 arasında faiz veren bankaların dövizdeki kredi faizleri %5'lere kadar çıkıyor. TL karşısında çok değerleneceği beklentisiyle parasını dolar ve avroda tutanlar da umduklarını bulamadı.
 23 Temmuz 2020 09:45
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Bankalar müşteriye acımıyor: Parasını dolarda tutana kötü haber

Türkiye'de bankaların TL mevduatına verdiği nema ile kredilere uyguladığı faiz oranları arasındaki yüksek farkın bir benzeri; döviz cinsi mevduat ve kredi faizlerinde var. Bankalara kazandıran bu çarkta hem döviz cinsi ticari kredi kullanan işletmeler kaybediyor hem de parasını döviz hesaplarında tutan yatırımcı.

BİNDE 1 VEREN DE VAR YÜZDE 2 VEREN DE

Bankaların dolar ve avro gibi yabancı paralarla açılan Döviz Tevdiat Hesaplarına uygulanacağı azami faiz oranlarının tavan seviyesini Merkez Bankası belirliyor. Her yıl duyurulan oran kimi bankalarca dikkate alınırken, piyasa koşullarında şekillenen döviz hesapları faiz oranı bankadan bankaya değişiyor. Türkiye'deki bankaların döviz mevduatlarını verdiği faiz oranı yüzde 0,10'dan başlayıp, yüzde 2'ye kadar çıktığı görülüyor.

KÜÇÜKLER DAHA BONKÖR

32 günlük vadeli hesaplarda da durum böyle, 365 günlük hesaplarda da. Bu tablo; bankalar mevduat toplama konusunda büyük bir yarış içerisinde olduğunu ve bu rekabet ortamında vaat edilen faiz oranları arasında büyük bir uçurum olduğunu gösteriyor. Bazı bankalar internetten ilan ettikleri oranı daha düşük gösterip şubede daha yüksek oran veriyor. Bazıları da internet üzerinden duyurduğu oranları yüksek tutup şube işlemlerinde oranı daha düşük verebiliyor.

DOLAR VE AVRO'DA KALANLAR UMDUĞUNU BULAMADI

Bankaların TL mevduatlarına verdiği faiz oranı yüzde 7-10 arasında bulunmasına rağmen, Türkiye'deki tasarrufların yarısı döviz cinse hesaplarda tutmayı tercih ediyor. Dolar ve Avro gibi para birimlerinin TL karşısında yükseleceği umuduyla parasını döviz hesaplarında tutanlar 2019'da umduğunu bulamadı. Çünkü 5,35 seviyesinden 2019'a başlayan Dolar/TL, geçen yılı 5,95 ile kapattı ve yılın tamamında sadece 60 kuruş yükseldi. Yüzde 12'lik bir artışa tekabül eden doların geçen yılki değerlemesi, enflasyon oranıyla sınırlı kaldı. Benzer bir tablo Avro/TL'de de var. Geçen yıl Avro/TL seviyesi 6,11'den 6,66'ya yükseldi. Avro geçen yıl TL karşısında yüzde 9 değerlendi ve kazancı enflasyonun 3 puan altında kaldı. Bankaların işletmelere verdiği döviz kredilerinin maliyeti ise yüzde 3 ile 5 arasında değişiklik gösteriyor.

KAYBETMELERİNE RAĞMEN PARALARINI DÖVİZDE TUTUYORLAR

Türkiye'deki bankalarda 3 trilyon liranın üzerinde mevduat var. Merkez Bankası'nın son açıkladığı bültene göre; bankacılık sektöründeki toplam mevduat; 10 Temmuz 3 trilyon 172 milyar 656 milyon lira. Bunun 1 trilyon 533 milyarı TL cinsinden mevduat, 1 trilyon 528 milyar TL kadarı ise yabancı para cinsinden tutulan mevduatlardan oluşuyor. Yani bankalardaki mevduatın yarısı TL olarak, yarısını ise yabancı paralarda tutuyor.
Yeni Şafak
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