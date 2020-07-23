1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

CHP'li İlhan Cihaner adaylığını açıkladı

CHP'li İlhan Cihaner düzenlediği basın toplantısıyla genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı.
 23 Temmuz 2020 09:49
Yazdır

CHP'li İlhan Cinayer düzenlediği basın toplantısıyla genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Cihaner yaptığı açıklamada, "Liderin seçtiği değil, üyelerin seçtiği Parti Meclisi'ne ihtiyacımız var. Bizler partimizin demokratik bir örgütle yönetim anlayışı ile çağdaş ve sol bir siyasetle başarıyla ulaşabileceğimize inanıyoruz. Bu nedenle CHP Genel Başkanlığı'na aday oldum" dedi.

"Önce partimizi, sonra ülkemizi sonra da dünyayı değiştirmeye talibiz" diyen Cihaner, "Asıl ihtiyacımız olan cesaret" diye konuştu.

İLHAN CİHANER KİMDİR?

İlhan Cihaner (d. 23 Şubat 1968, Kars): Eski Cumhuriyet Başsavcısı, Türk hukukçu, siyasetçi, köşe yazarı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul 3. bölge milletvekili. 2012, 2014 ve 2016'da yapılan CHP kurultaylarında parti meclisi üyeliğine seçildi.

Eğitimi

Kars doğumlu olan Cihaner ilköğretimi Kars'ta, orta öğretimi Ankara'da tamamlamasının ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Gazi Üniversitesi Kamu Hukuku Siyaset ve Sosyal Bilimler Bölümünde yüksek lisans yaptı. "İnsan Hakkı Olarak Bilgi Edinme Hakkı" konulu yüksek lisans tezi bulunmaktadır.

Mesleki Kariyeri

1991 yılında adli yargı hakim-savcı adayı olarak göreve başladı. Sırasıyla; Reyhanlı, İdil, Çamlıdere Cumhuriyet Savcısı; Vezirköprü, Alaşehir, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı; Adana Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptı. Cumhuriyet Savcılığı görevi sırasında, hakim ve savcılara yönelik, TCK, CMK, İnfaz Hukuku, İstanbul Protokolü ve İstinaf konularında eğitici olarak görev yaptı. Benzer birçok konuda seminer ve sempozyumlara katıldı. Adalet Bakanlığı ve AB Projeleri çerçevesinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (Strasbourg) İnsan Hakları üzerine, Hollanda yargı mercilerinde ise İstinaf Mahkemeleri üzerine çalışma ve eğitim ziyaretlerinde bulundu.

JİTEM'e dava açan ilk savcı

Cihaner, 1999 yılında Şırnak'ın İdil İlçesi'nde görev yaparken, 1989 yılında öldürülen üç köylünün dosyasını açarak, Jitem'in önemli isimleri olan Albay Arif Doğan, 1993 yılında öldürülen Cem Ersever, Yüzbaşı Sinan Yaşar, itirafçı İbrahim Babat'ın da aralarında bulunduğu kişiler hakkında iddianame hazırladı. O dönemde varlığı tartışılan Jitem'e dava açma cesaretiyle takdir topladı.

Erzincan

1999 yılında Şırnak'ın İdil İlçesi'nde görev yaparken, 1989 yılında öldürülen üç köylünün dosyasından başlayarak faili meçhul cinayetlerle ilgili kapsamlı soruşturma yaptı. Cihaner bu soruşturma ile JİTEM aleyhine dava açan ilk isim oldu. 2007'de Erzincan Başsavcısı olarak atandı. İlhan Cihaner göreve başladığı yıl İsmailağa cemaati ile Fethullah Gülen hakkında soruşturma başlattı. Cemaate bağlı Medine Vakfı'nın kentte ve bazı ilçelerdeki evlerinde çocuklara yatılı dini eğitim verildiği iddiaları üzerine dinleme kararı alındı. 17 vakıf ve derneğe yapılan baskınlarda gözaltına alınan 26 kişiden 7'si tutuklandı. Fetullah Gülen grubuna yönelik, kara para aklama, casusluk KPSS ve polis akademisi sınav sorularını elde ederek kamuda kadrolaşma suçlarını kapsayan başlıklarla soruşturma başlattı. Bu soruşturma üzerine kurulan bir kumpasla görevden alınarak tutuklandı. Soruşturması elinden alınan İlhan Cihaner hakkında Adalet Bakanlığı 26 yıl hapis istemi ile dava açtı.4 ay tutuklu kalan Cihaner daha sonra tahliye oldu. Daha sonra ki dönemde bunun bir kumpas olduğu anlaşıldı O dönem bu tutuklamaları yapan savcılar ''Fetö/pdy'' soruşturmasından tutuklandı.

Siyasi Kariyeri

2011 yılında yapılan seçimlerde CHP'den Denizli milletvekili seçildi. 2012 yılında yapılan CHP Kurultayında Parti meclisi üyesi seçildi. 2015 yılında yapılan seçimlerde CHP'den İstanbul milletvekili seçildi. 1 Ekim 2012'de yayın hayatına başlayan günlük gazete soL'da "Çıngı" isimli köşesinde haftanın iki günü yazıları yayınladı. Kapanan Sol gazetesinden sonra Birgün'de yazmaya devam etmektedir.Cihaner, evli ve bir kız çocuğu babasıdır.
TRT
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Akşener, Ayasofya'nın ibadete açılışı programına katılamayacak
23 Temmuz 2020 11:01		 Öne çekilen YAŞ bugün toplanıyor
23 Temmuz 2020 08:06
Ermenistan'ı Türkiye korkusu sardı!
23 Temmuz 2020 07:50		 HDP'nin Tuma Çelik'in dokunulmazlığı kaldırılacak
23 Temmuz 2020 07:05
Oruç Reis korkusu nedeniyle Yunan ordusunda tatiller iptal edildi
23 Temmuz 2020 06:40		 Vuslat yarın: Ayasofya Camii 86 yıllık aranın ardından yarın cemaatine kavuşuyor
23 Temmuz 2020 06:10
Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanununda Değişiklik
23 Temmuz 2020 03:23		 Bakan Selçuk: Kadına şiddet insanlığa ihanettir
23 Temmuz 2020 03:17
İstihdama ilişkin kanun teklifinin birinci bölümü kabul edildi
23 Temmuz 2020 03:14		 İstihdama ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda
23 Temmuz 2020 01:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:23 - Enis Berberoğlu'nun bireysel başvurusunun görüşülmesi ertelendi11:22 - Gram altının yükselişi devam ediyor11:18 - Adana'da arının soktuğu kişi hastaneye kaldırılırken öldü11:16 - Tatil paketi satın alırken 'dikkatli olun'uyarısı11:15 - Zeytin Dalı bölgesinde PKK/YPG'li terörist yakalandı11:13 - Su altının isimsiz kahramanları: Jandarma SAK timleri
11:07 - Simülasyonlu KPSS robotu yayında11:05 - Üreticilere yüzde 75 hibe desteğiyle 6 bin 100 ton tohum dağıtıldı11:01 - Akşener, Ayasofya'nın ibadete açılışı programına katılamayacak10:52 - Batman'da düzenlenecek etkinlikler Valilik iznine bağlandı10:52 - Bakan Selçuk'tan 'özel eğitim' açıklaması10:49 - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 15 milyon 382 bini geçti
10:48 - Güvenilir eğitim için protokol imzalanacak10:39 - Çin, Mars keşif uydusu ve gezginci aracını uzaya fırlattı10:39 - Facebook, Messenger'a uygulama kilidi getiriyor10:36 - Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına Burhan Üstün seçildi10:29 - MEB'den hizmet puanı için yeni açıklama
10:16 - Doçentlik sınav başarı belgeleri e-Devlet'ten alınabilecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Yerli otomobilin, söylenildiği gibi, 2022'nin son çeyreğinde banttan indirileceğine inanıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS 2020/1 tercih kılavuzu yayımlandı
Sürpriz telefon görüşmesi gerçekleşti, sorun çözüldü
Bankalar müşteriye acımıyor: Parasını dolarda tutana kötü haber
5434 ve 5510'a göre emeklilikte alt sınır aylığı
Erdoğan devreye girdi, hobi bahçeleri teklifi ertelendi
Gram altının yükselişi devam ediyor
Türk Tarih Kurumu Başkanlığına atama yapıldı
Yargıtay'dan müebbet alan erlere 'beraat'
Pınar'ı son gören arkadaşları anlattı: Sevgilisi olsa bilirdik
Anayasa Mahkemesi, CBK ile Kanuna yapılan eklemeyi iptal etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
pınar gültekin 7
gülmek 1
yılan burcu 3
trabzonspor 2
paraya değil armaya gelirim 2
itirafçıların göreve dönmesi 1
184 lira olan asgari ücreti 2324 liraya biz çıkardık 2
sokak lambası 1
telefonun şarjını bitiren davranışlar 3
kadın cinayetleri 2
SON İLANLAR
Eskişehir Teknik Üniversitesi 8 İşçi Alacak
Darende Gökpınar Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eski hükümlü İşçi Alacak
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli 77 sağlık personeli alacak
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Afyonkarahisar Üç Hilal İnşaat Geçici 1 İşçi Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
Menteşe Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam