CHP'li İlhan Cihaner adaylığını açıkladı

CHP'li İlhan Cinayer düzenlediği basın toplantısıyla genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Cihaner yaptığı açıklamada, "Liderin seçtiği değil, üyelerin seçtiği Parti Meclisi'ne ihtiyacımız var. Bizler partimizin demokratik bir örgütle yönetim anlayışı ile çağdaş ve sol bir siyasetle başarıyla ulaşabileceğimize inanıyoruz. Bu nedenle CHP Genel Başkanlığı'na aday oldum" dedi.

"Önce partimizi, sonra ülkemizi sonra da dünyayı değiştirmeye talibiz" diyen Cihaner, "Asıl ihtiyacımız olan cesaret" diye konuştu.

İLHAN CİHANER KİMDİR?

İlhan Cihaner (d. 23 Şubat 1968, Kars): Eski Cumhuriyet Başsavcısı, Türk hukukçu, siyasetçi, köşe yazarı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul 3. bölge milletvekili. 2012, 2014 ve 2016'da yapılan CHP kurultaylarında parti meclisi üyeliğine seçildi.

Eğitimi

Kars doğumlu olan Cihaner ilköğretimi Kars'ta, orta öğretimi Ankara'da tamamlamasının ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Gazi Üniversitesi Kamu Hukuku Siyaset ve Sosyal Bilimler Bölümünde yüksek lisans yaptı. "İnsan Hakkı Olarak Bilgi Edinme Hakkı" konulu yüksek lisans tezi bulunmaktadır.

Mesleki Kariyeri

1991 yılında adli yargı hakim-savcı adayı olarak göreve başladı. Sırasıyla; Reyhanlı, İdil, Çamlıdere Cumhuriyet Savcısı; Vezirköprü, Alaşehir, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı; Adana Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptı. Cumhuriyet Savcılığı görevi sırasında, hakim ve savcılara yönelik, TCK, CMK, İnfaz Hukuku, İstanbul Protokolü ve İstinaf konularında eğitici olarak görev yaptı. Benzer birçok konuda seminer ve sempozyumlara katıldı. Adalet Bakanlığı ve AB Projeleri çerçevesinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (Strasbourg) İnsan Hakları üzerine, Hollanda yargı mercilerinde ise İstinaf Mahkemeleri üzerine çalışma ve eğitim ziyaretlerinde bulundu.

JİTEM'e dava açan ilk savcı

Cihaner, 1999 yılında Şırnak'ın İdil İlçesi'nde görev yaparken, 1989 yılında öldürülen üç köylünün dosyasını açarak, Jitem'in önemli isimleri olan Albay Arif Doğan, 1993 yılında öldürülen Cem Ersever, Yüzbaşı Sinan Yaşar, itirafçı İbrahim Babat'ın da aralarında bulunduğu kişiler hakkında iddianame hazırladı. O dönemde varlığı tartışılan Jitem'e dava açma cesaretiyle takdir topladı.

Erzincan

1999 yılında Şırnak'ın İdil İlçesi'nde görev yaparken, 1989 yılında öldürülen üç köylünün dosyasından başlayarak faili meçhul cinayetlerle ilgili kapsamlı soruşturma yaptı. Cihaner bu soruşturma ile JİTEM aleyhine dava açan ilk isim oldu. 2007'de Erzincan Başsavcısı olarak atandı. İlhan Cihaner göreve başladığı yıl İsmailağa cemaati ile Fethullah Gülen hakkında soruşturma başlattı. Cemaate bağlı Medine Vakfı'nın kentte ve bazı ilçelerdeki evlerinde çocuklara yatılı dini eğitim verildiği iddiaları üzerine dinleme kararı alındı. 17 vakıf ve derneğe yapılan baskınlarda gözaltına alınan 26 kişiden 7'si tutuklandı. Fetullah Gülen grubuna yönelik, kara para aklama, casusluk KPSS ve polis akademisi sınav sorularını elde ederek kamuda kadrolaşma suçlarını kapsayan başlıklarla soruşturma başlattı. Bu soruşturma üzerine kurulan bir kumpasla görevden alınarak tutuklandı. Soruşturması elinden alınan İlhan Cihaner hakkında Adalet Bakanlığı 26 yıl hapis istemi ile dava açtı.4 ay tutuklu kalan Cihaner daha sonra tahliye oldu. Daha sonra ki dönemde bunun bir kumpas olduğu anlaşıldı O dönem bu tutuklamaları yapan savcılar ''Fetö/pdy'' soruşturmasından tutuklandı.

Siyasi Kariyeri

2011 yılında yapılan seçimlerde CHP'den Denizli milletvekili seçildi. 2012 yılında yapılan CHP Kurultayında Parti meclisi üyesi seçildi. 2015 yılında yapılan seçimlerde CHP'den İstanbul milletvekili seçildi. 1 Ekim 2012'de yayın hayatına başlayan günlük gazete soL'da "Çıngı" isimli köşesinde haftanın iki günü yazıları yayınladı. Kapanan Sol gazetesinden sonra Birgün'de yazmaya devam etmektedir.Cihaner, evli ve bir kız çocuğu babasıdır.