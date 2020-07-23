Sağlıkta, İller arası atama kurası canlı yayınlanıyor
Sağlık Bakanlığı, 12 bin 787 kadronun yer aldığı 2020 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurasına sonuçları Youtube üzerinden canlı yayınlanıyor.
|23 Temmuz 2020 10:01
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Sağlık Bakanlığı 2020 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası başvuru duyurusunu 29 Haziran 2020 tarihinde yayımlamıştı Tıklayınız.
Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında kuraya katılımcı alınmayacağı, Kura çekilişi Bakanlığımız YouTube kanalı (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) üzerinden canlı olarak yayınlanacağı belirtildi. Canlı yayın kura kurası bugün saat 10:00 da başladı.
Sonuçlar bugün saat 12 gibi internet üzerinden yayınlanacak.
Kura Canlı Yayın İçin https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi
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