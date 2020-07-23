Otomobil bagajında üç çocuk taşıdı, 121 lira ceza kesildi
Konya'da, otomobilinin bagajında çocuk taşıyan sürücüye bin 121 lira para cezası kesildi.
|23 Temmuz 2020 10:04
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Selçuklu ilçesinde seyir halinde olan bir otomobilinin bagajında, bazı ev eşyalarının yanında üç çocuğun taşınması, bir sürücünün cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Sosyal medyaya yansıyan görüntüler üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, plakasından belirlenen araç sürücüsü A.T'ye "Araç dışına yolcu bindirmek"ten bin 121 lira ceza uyguladı.
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