Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına Burhan Üstün seçildi
|23 Temmuz 2020 10:36
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Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına Burhan Üstün seçildi.
10/1/1956 tarihinde Polatlı'da doğmuştur. Ankara Keçiören Lisesini bitirmiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1979 yılında mezun olduktan sonra askerliğini Eceabat'ta yedek subay olarak yapmıştır.
Ankara hakim adayı olarak mesleğe başlayan Burhan Üstün; sırasıyla Sivas, Kozan, Çıldır, Oğuzeli, Pazarcık, Taşköprü, Sincan ve Ankara hakimliği görevlerinde bulunmuştur.
16/3/2003 tarihinde Yargıtay üyeliğine seçilen Üstün, 14. Hukuk Dairesinde görev yapmakta iken 30/3/2010 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı tarafından Yargıtay Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiştir.
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca 10/4/2015 tarihinde yapılan toplantıda Anayasa Mahkemesi başkanvekilliğine seçilmiştir. 14/4/2019 tarihinde bu görevi sona ermiş olup üye olarak görevine devam etmektedir.
İngilizce bilen Burhan Üstün evlidir.
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