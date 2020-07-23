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Çin, Mars keşif uydusu ve gezginci aracını uzaya fırlattı

Çin, uydu ve gezginci robottan oluşan Mars keşif araçlarını uzaya yolladı.
 23 Temmuz 2020 10:39
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Çin'in resmi haber ajansı Xinhua'da yer alan habere göre, "Tianwen-1" adı verilen Mars görevi kapsamında Kızıl Gezegen'in yörüngesinde keşif faaliyeti yürütecek bir uydu ile yüzeyine inecek bir robotik gezginci araç, Long March-5 roketiyle fırlatıldı.

Uydu ve gezginci robotun, ülkenin güneybatısında Hainan Adası'ndaki uzay merkezindeki fırlatılıştan 45 dakika sonra, Dünya yörüngesinde, Mars'a transfer edileceği konuma ulaştığı bildirildi.

Keşif araçlarının 7 aylık bir yolculuğun ardından Kızıl Gezegen'e ulaşması planlanıyor.

Çince "göklerdeki hakikati aramak" anlamına gelen "Tianwen" misyonu, adını milattan önce (M.Ö.) 4. yüzyılda yaşayan Çinli şair Qu Yuan'ın dizelerinden alıyor.

- Çin'in uzay programı

Çin ilk kez 1967 yılında Devlet Başkanı Mao Zedung ve Başbakan Zu Enlai döneminde insanlı uzay yolculuğu yapma kararı aldı.

ABD'nin Gemini mekiğinden kopya edilerek 1970'lerde yapılan Shuguang uzay aracı başarısız oldu. Ülke ardından Rusya'nın Soyuz mekiğini örnek alan Shenzhou mekiğini geliştirerek yıllar sonra hedefine ulaşabildi.

Çinli taykonot Yang Liwei, 15 Ekim 2003'te Shenzhou 5 mekiğiyle uzayda 21 saat uçarak ülkesinin ilk insanlı uzay yolculuğunu gerçekleştirdi.

Ülke, 2011'de Rusya iş birliğinde Mars'a uydu yollamaya teşebbüs etmiş ancak uydu Dünya yörüngesine ulaşamadan atmosferde yanarak tahrip olmuştu.

2019'da Chang'e-4 robotik aracını Ay'ın karanlık yüzüne indiren Çin, bunu başarabilen ilk ülke oldu.

Bugün ABD ve Rusya dışında insanlı uzay yolculuğu yapabilme kapasitesine ve tecrübesine sahip tek ülke konumunda bulunan Çin'in kendine yeterli bir uzay programı geliştirme konusunda katettiği mesafe dikkati çekiyor.

- "Emel" ve "Sebat"

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Mars uydusu "Al Amal" (Emel), 19 Temmuz'da Japonya'dan uzaya fırlatılmıştı.

Öte yandan ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), gezginci keşif aracı Perseverence'ı (Sebat) gelecek hafta Kızıl Gezegen'e yollamayı planlıyor.
Anadolu Ajansı
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