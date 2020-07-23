Facebook, Messenger'a uygulama kilidi getiriyor

webtekno.com'da yer alan habere göre, firmanın blogunda yapılan bir açıklamayla Facebook Messenger'ın yeni gizlilik özellikleri tanıtıldı. Artık uygulama kilidi ve yeni gizlilik ayarlarıyla bilgilerimizi daha iyi koruyabileceğiz.

MESSENGER UYGULAMA KİLİDİ VE GİZLİLİK AYARLARI

Uygulama Kilidi sayesinde Messenger'ınıza bir güvenlik katmanı daha ekleyebiliyorsunuz. Böylece başkalarının mesajlarınıza erişimi daha da zor hale gelmiş oluyor. Bu isteğe bağlı özellik sayesinde birileri telefonunuzu ödünç alıp mesajlarınızı karıştıramıyor.

Bu özellik telefonunuzda yer alan güvenlik sistemlerini kullanabiliyor. Yani parmak izinizi ya da yüz tanımayı Messenger uygulamasının kilidini açmak için geçerli yöntem olarak seçebiliyorsunuz. Şu anda iPhone ve iPad'de kullanılabilen özellik önümüzdeki aylarda Android'e de gelecek.

MESSENGER UYGULAMA KİLİDİ NASIL AKTİFLEŞTİRİLİR?

Öncelikle özelliği şu anda Apple cihazlar dışında kullanmanın mümkün olmadığını hatırlatmak gerekiyor. Yenilenen Gizlilik bölümüne girdiğinizde ayarlar ve özelliklere kolaylıkla erişebiliyorsunuz. Bu ekranda Uygulama Kilidi de yer alıyor. Yani yapmanız gereken şey yalnızca iki dokunuş.

Öte yandan Facebook'tan gelen açıklamaya göre yeni geliştirilecek olan güvenlik önlemleri ve gizlilik seçenekleri de ileride bu sekme altında yer alacak. Benzer özellikler yakın zamanda Android cihazlara da eklenecek. Gizlilik ayarlarını tek merkezden yapmak mümkün olacak.

Facebook ayrıca kullanıcılarının en çok istediği şeyler arasında gelen kutuları ve aramalar üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmanın yer aldığını ifade etti. Bu amaçla da kimlerin doğrudan erişim kurabileceğine, dosya gönderebileceğine ve kimlerin arayıp arayamayacağına dair yeni kontroller üzerinde çalıştıklarını açıkladı. WhatsApp ve Instagram'daki görüntü buzlama benzeri özelliklerin de Messenger'a geleceği ifade edildi.