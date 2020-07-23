Üniversite 'İş sağlığı ve güvenliği' bölümü mezunlarına başvuru şansı tanımalı

Bilindiği üzere, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemek amacıyla 20/06/2012 tarihli 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun yürürlüğe girmesi ile birlikte, bu alanda gere kamu kurumlarının gerekse özel sektörün yetişmiş eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla yükseköğretim kurumlarında ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde programlar açılmıştır.

Bu programlardan lisans mezunu olan adaylar alanlarında yüksek lisans programlarını tamamlayarak, akademik çalışmalarıyla devlet ve vakıf üniversitelerinde kadro arayışlarını sürdürmektedirler.

Bu doğrultuda, mezun adaylardan gelen bildirime göre , Çukurova Üniversitesi tarafından 21 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan akademik ilanda toplam 15 Öğretim Görevlisi kadrosu ilan edilmiştir.

Söz konusu ilanda, Karaisalı Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Öğretim Görevlisi kadrosunda "Elektrik Elektronik Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği lisans mezunu olmak ve İş Sağlığı ve Güvenliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak." özel şartı aranmaktadır.

Bu kapsamda, halihazırda İş Sağlığı ve Güvenliği alanında yetişmiş, bu alanda lisans eğitimi görmüş kişilere, akademik ilanda fırsat verilmemesi oldukça adaletsiz bir durum sonucunu doğurmaktadır.

Sonuç olarak, ehliyet ve liyakat temelinde düşünüldüğünde İş Sağlığı ve Güvenliği alanında lisans eğitimi görmüş kişilerin bu kadrolara başvurmaları en doğal hakları olup, Çukurova Üniversitesinin konuya hassasiyet göstereceği ümidiyle konuyu dikkatlerine sunuyoruz!