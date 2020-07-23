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Batman'da düzenlenecek etkinlikler Valilik iznine bağlandı

Batman'da 7 Ağustos'a kadar düzenlenecek etkinlikler Valilik iznine bağlandı.
 23 Temmuz 2020 10:52
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Batman'da düzenlenecek etkinlikler Valilik iznine bağlandı

Valilikten yapılan açıklamada, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin, genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla il merkezinde her türlü eylem ve etkinliklerin 7 Ağustos'a kadar izne bağlandığı bildirildi.

Resmi kamu kurum ve kuruluşların yapacağı toplantı, tören, şenlik, karşılama ve uğurlama gibi etkinliklerin bu uygulamadan hariç tutulduğu ifade edilen açıklamada, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamındaki her türlü miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, anma töreni ve benzeri türdeki eylem ve etkinliklerin mülki idare amirinin iznine bağlanmasına karar verildiği belirtildi.
Anadolu Ajansı
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