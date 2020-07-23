Batman'da düzenlenecek etkinlikler Valilik iznine bağlandı
|23 Temmuz 2020 10:52
|Yazdır
Valilikten yapılan açıklamada, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin, genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla il merkezinde her türlü eylem ve etkinliklerin 7 Ağustos'a kadar izne bağlandığı bildirildi.
Resmi kamu kurum ve kuruluşların yapacağı toplantı, tören, şenlik, karşılama ve uğurlama gibi etkinliklerin bu uygulamadan hariç tutulduğu ifade edilen açıklamada, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamındaki her türlü miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, anma töreni ve benzeri türdeki eylem ve etkinliklerin mülki idare amirinin iznine bağlanmasına karar verildiği belirtildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Üreticilere yüzde 75 hibe desteğiyle 6 bin 100 ton tohum dağıtıldı
23 Temmuz 2020 11:05
|Güvenilir eğitim için protokol imzalanacak
23 Temmuz 2020 10:48
|Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına Burhan Üstün seçildi
23 Temmuz 2020 10:36
|MEB'den hizmet puanı için yeni açıklama
23 Temmuz 2020 10:29
|Doçentlik sınav başarı belgeleri e-Devlet'ten alınabilecek
23 Temmuz 2020 10:16
|Otomobil bagajında üç çocuk taşıdı, 121 lira ceza kesildi
23 Temmuz 2020 10:04
|Sağlıkta, İller arası atama kurası canlı yayınlanıyor
23 Temmuz 2020 10:01
|TKGM'den rotasyon dışında kalan personel hakkında duyuru
23 Temmuz 2020 09:25
|75 konsolosa korona brifingi
23 Temmuz 2020 09:17
|Tek tabloda memurların askerlik sevk tehir süreleri!
23 Temmuz 2020 08:40