Bakan Selçuk'tan 'özel eğitim' açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Özel çocuklarımıza sunduğumuz eğitimin niteliğini artırmak, farklı ihtiyaçlarına cevap vermek için aralıksız çalışıyoruz' dedi.
|23 Temmuz 2020 10:52
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Bakan Selçuk, Twitter hesabından Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı 'e-Özel' bülteniyle ilgili paylaşımda bulundu.
Selçuk, "Özel çocuklarımıza sunduğumuz eğitimin niteliğini artırmak, farklı ihtiyaçlarına cevap vermek için aralıksız çalışıyoruz. Genel Müdürlüğün üçer aylık faaliyetlerinin yer aldığı 'e-Özel' bültenimizin 2'nci sayısı yayımlandı. Emeği geçenlere teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.
Özel çocuklarımıza sunduğumuz eğitimin niteliğini artırmak, farklı ihtiyaçlarına cevap vermek için aralıksız çalışıyoruz.@MebOrgm üçer aylık faaliyetlerinin yer aldığı "e-Özel" bültenimizin 2. sayısı yayımlandı.Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) July 23, 2020
Emeği geçenlere teşekkür ederim.
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