Akşener, Ayasofya'nın ibadete açılışı programına katılamayacak
|23 Temmuz 2020 11:01
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ayasofya Camii'nin ibadete açılması dolayısıyla yarın düzenlenecek programa yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinasında olması nedeniyle katılmayacağı bildirildi.
İYİ Parti'den yapılan açıklamada, ecdat yadigarı Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılması ve yarın kılınacak cuma namazıyla başlayacak yeni dönemin ülkeye, millete ve İslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulunuldu.
Genel Başkan Akşener'in, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından Ayasofya Camii'ndeki programa davet edildiği, Akşener'in de bu davetten memnuniyet duyduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Ancak Sayın Genel Başkanımız, koruma ekibinden bir polis memurumuzun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı günden itibaren 14 günlük karantina uygulamasındadır. Karantina süresi de 27 Temmuz Pazartesi sona erecektir. Pandemi konusunda daha önce de örnek davranış sergileyen Sayın Genel Başkanımız, yine bilime kulak vermiş ve tek bir vatandaşımızın bile sağlığını riske atmamak için 24 Temmuz'daki programa katılmama kararı almıştır."
Akşenir'in programa katılmaları için partilerinin TBMM Grup Başkanı Orhan Çakırlar, Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu ve Kalkınma Politikaları Başkanı İsmail Tatlıoğlu'nu görevlendirdiği bildirilerek, "İYİ Parti olarak, 24 Temmuz ve sonrasında, Rabbimizden, Ayasofya'dan yükselecek duaların kabulünü niyaz eder, aziz milletimizin bilgisine saygıyla sunarız." ifadeleri kullanıldı.
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