Zeytin Dalı bölgesinde PKK/YPG'li terörist yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı bölgesinde bir PKK/YPG'li teröristin yakalandığını bildirdi.
|23 Temmuz 2020 11:15
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