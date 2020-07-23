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Adana'da arının soktuğu kişi hastaneye kaldırılırken öldü
Adana'da araçla yolculuk ettiği sırada arının sokması sonucu fenalaşan kişi, ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.
|23 Temmuz 2020 11:18
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Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Yakapınar Mahallesi D-400 kara yolu Misis Kavşağı'nda, Halil İbrahim Özşık'ın kullandığı 01 ADL 066 plakalı hafif ticari araçta yolculuk eden arkadaşı Salih Yılmaz (47), arının sokması sonucu rahatsızlandı.
Özşık, yakındaki bir akaryakıt istasyonunda aracını durdurup durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
İlk müdahalenin ardından ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesine götürülen Yılmaz'ın yolda kalbi durdu. Yılmaz, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Salih Yılmaz'ın eşi Serpil Yılmaz, gazetecilerin sorusu üzerine, eşinin arı sokmasına karşı alerjisinin olduğunu belirterek, "Arkadaşına işinde yardımcı olmak için araçla yola çıkmıştı. Bize arı soktuğu ve yolda kalbinin durduğu söylendi." dedi.
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