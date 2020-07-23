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İçişleri'nden 'FETÖ'cüler görevine iade edildi' iddiasına açıklama

İçişleri Bakanlığı bazı basın yayın organlarında yer alan "İtirafçı FETÖ'cüler göreve iade edildi" iddiasını yalanladı
 23 Temmuz 2020 11:40
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İçişleri'nden 'FETÖ'cüler görevine iade edildi' iddiasına açıklama

İçişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin yaptığı açıklama:

Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan "FETÖ itirafçısı olan 3 vali yardımcısı, 2 kaymakam görevlerine iade edildi" başlıklı haberde yer alan bilgiler tamamen asılsızdır.

Söz konusu asılsız habere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur;

Bazı kesimler tarafından Bakanlığımız kurumlarına yönelik yapılan tezviratlar karşılıksız çıkınca, şimdi de mülki idare amirlerimize yönelik tezvirata geçildiği açıktır. FETÖ ile mücadele Bakanlığımızca titizlikle, kararlılıkla devam ettirilmekte ve milli beka meselesi olarak görülmektedir. 15 Temmuz 2016 sonrası FETÖ'ye yönelik olarak, 96 bin 66 operasyon gerçekleştirilmiştir. 282 bin 790 şahıs gözaltına alınmış, bunların 94 bin 975'i tutuklanmış, toplam 597 bin 783 kişiye işlem yapılmıştır. FETÖ ile mücadele kapsamında bugün itibarıyla Bakanlığımızda toplam 39 bin 850 kişi ihraç edilmiş, 5 bin 642 kişi açığa alınmıştır. Bu konudaki bütün iddialar, gerek adli makamlarca gerekse Mülkiye Teftiş Kurulunca titizlikle araştırılmakta ve soruşturulmaktadır. 15 Temmuz'dan bugüne kadar 1875 mülki idare amirinden 563'ü ile ilgili soruşturma açılmış, bunlardan 470'i (yüzde 25'i) ihraç edilmiş, 93 mülki idare amiri de görevinden uzaklaştırılmıştır. Bunların 24'ü halen açıkta olup, 69'u adli ve idari soruşturma sonucunda iddialar sübut etmeyince, kurum kanaati de oluşturularak iade edilmiştir. Haberde adı geçen 4 mülki idare amirinin, yapılan adli soruşturmaları sona ermiş, haklarında "beraat", "kovuşturmaya yer olmadığı" ve "ceza verilmesine yer olmadığına" dair kararlar verilmiş, idari olarak ise soruşturmaları sona ermiştir.

Haberde adı geçen bir mülki idare amiri ile ilgili adli makamlarca tarafımıza iletilmiş herhangi bir karar bulunmamakla birlikte idari soruşturması ise devam etmektedir.

Bugüne kadar hiçbir itirafçı, görevine iade edilmemiştir.

Kamuda tüm süreçlerde aynı yöntem izlenmektedir. FETÖ ile mücadele sadece FETÖ ile değil, bununla birlikte bu mücadeleyi sulandırmaya çalışan "iftiralarla" da devam etmektedir.

Aziz Milletimiz müsterih olsun; FETÖ ile mücadele, tarafımızca milli beka meselesi olarak görülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Memurlar.Net
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