Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcı çocuğa sürpriz
|23 Temmuz 2020 11:40
|Yazdır
M.H. ile kardeşleri, daha sonra Antalya Akvaryum'u gezdi.
Konyaaltı ilçesinde, kağıt toplayarak ailesinin geçimine katkıda bulunan M.H., çöp konteynerinin üzerine çıkıp, lüsk bir sitenin havuzunda oynayan akranlarını izledi.
M.H.'nin, site bahçesini çeviren brandanın yırtık kısmından havuzda eğlenen çocukları izlediği anlar, bir vatandaş tarafından fotoğraflanıp, 'Konyaaltı'nda çöp toplayan küçük bir kardeşimiz ve yanı başında havuzda Fotoğraf, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılarak, çocuğa destek olunması yönünde çağrılar yapıldı.
Fotoğrafı gören Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen de hemen harekete geçti. Fotoğrafın Hurma Mahallesi'nde çekildiği saptandı. Mahalleye giden belediye ekipleri, 2 gün boyunca aradıkları M.H.'yi kağıt toplarken buldu.
M.H. ile 3 kardeşi, bir spor merkezine götürüldü. Burada havuza giren kardeşler diğer çocuklarla da oynadı. Kardeşler, daha sonra da Antalya Akvaryum'a götürüldü. Gün boyu keyifli anlar geçiren 4 kardeş, belediye ekiplerince, Kepez ilçesindeki evlerine götürülerek, ailelerine teslim edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Ayasofya Cami-i Şerifi, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle açılacak
23 Temmuz 2020 12:06
|Beyaz yakalılar, salgın sürecinde evden çalışmaktan memnun
23 Temmuz 2020 11:45
|Tatil paketi satın alırken 'dikkatli olun'uyarısı
23 Temmuz 2020 11:16
|Yanlışlıkla hesabına yatırılan 29 bin lirayı sahibine gönderdi
23 Temmuz 2020 10:10
|Hatalı basılmış 50 TL'yi, değerinin bin 500 katına satıyor
23 Temmuz 2020 09:55
|Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık hava hakim olacak
23 Temmuz 2020 09:42
|DSÖ'den koronavriüs aşısıyla ilgili tarih açıkladı
23 Temmuz 2020 09:00
|'Hepatit olduklarını bilmeden yaşıyorlar'
23 Temmuz 2020 08:04
|Salgında kışa hazırlanıyoruz
23 Temmuz 2020 08:00
|N95'i bırak normal maske tak
23 Temmuz 2020 07:20