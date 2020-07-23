Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcı çocuğa sürpriz

M.H. ile kardeşleri, daha sonra Antalya Akvaryum'u gezdi.

Konyaaltı ilçesinde, kağıt toplayarak ailesinin geçimine katkıda bulunan M.H., çöp konteynerinin üzerine çıkıp, lüsk bir sitenin havuzunda oynayan akranlarını izledi.

M.H.'nin, site bahçesini çeviren brandanın yırtık kısmından havuzda eğlenen çocukları izlediği anlar, bir vatandaş tarafından fotoğraflanıp, 'Konyaaltı'nda çöp toplayan küçük bir kardeşimiz ve yanı başında havuzda Fotoğraf, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılarak, çocuğa destek olunması yönünde çağrılar yapıldı.

Fotoğrafı gören Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen de hemen harekete geçti. Fotoğrafın Hurma Mahallesi'nde çekildiği saptandı. Mahalleye giden belediye ekipleri, 2 gün boyunca aradıkları M.H.'yi kağıt toplarken buldu.

M.H. ile 3 kardeşi, bir spor merkezine götürüldü. Burada havuza giren kardeşler diğer çocuklarla da oynadı. Kardeşler, daha sonra da Antalya Akvaryum'a götürüldü. Gün boyu keyifli anlar geçiren 4 kardeş, belediye ekiplerince, Kepez ilçesindeki evlerine götürülerek, ailelerine teslim edildi.