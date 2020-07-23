Pınar Gültekin'in katilinin ailesinden gizlilik talebi
|23 Temmuz 2020 11:51
|Yazdır
Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i vahşice öldüren evli ve bir kız çocuğu babası Cemal Metin Avcı, cinayeti itiraf etmesinin ardından tutuklanıp cezaevine gönderildi.
Cinayete tepkiler sürerken katil Cemal Metin Avcı hakkında yeni gelişmeler yaşandı.
Oda TV'nin haberine göre, Avcı'nın ailesi savcılığa başvurarak, Gültekin cinayetini konu alan haberlerin engellemesi için gizlilik kararı talep etti.
NE OLMUŞTU?
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz'da Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablası ile telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.
Ailesinin, Akyaka Jandarma Komutanlığı'na kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada, Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.
Gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, cinayeti itiraf etti. Avcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Belediyeyi 'KCK sözleşmesi'ne göre yönetmekle suçlanıyor
23 Temmuz 2020 13:03
|Tartıştığı komşusunun yumruk atması sonucu öldü
23 Temmuz 2020 12:56
|Adana'da arının soktuğu kişi hastaneye kaldırılırken öldü
23 Temmuz 2020 11:18
|İstanbul Valisi'nden Ayasofya hazırlıkları açıklaması
23 Temmuz 2020 10:14
|Zonguldak'ta maden ocağında iş kazası: 1 ölü
23 Temmuz 2020 08:43
|Bıçakladı, serbest kalınca bu sefer katletti
23 Temmuz 2020 08:41
|Yine bir kadın cinayeti: Uyuyan eşini boğarak öldürdü
23 Temmuz 2020 08:17
|Antalya Manavgat'ta orman yangını
23 Temmuz 2020 06:50
|Kocaeli'de otomobille kamyon çarpıştı: 5 ölü, 1 yaralı
22 Temmuz 2020 20:09
|HDP'li belediye meclis üyesi gözaltına alındı
22 Temmuz 2020 19:32