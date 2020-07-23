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Konya'nın 'denizinde' plaj keyfi

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'ndeki 4 kilometrelik Karaburun Plajı, bine yakın şezlong ve şemsiyesinin yanı sıra yeşil ile mavinin muhteşem manzarasında tatilcilere deniz keyfi yaşatıyor - Yapılan düzenlemelerle 10 gün önce turizme açılan ve tatil beldelerini aratmayan görüntüye kavuşan plaja, çevre iller başta olmak üzere binlerce kişi akın ediyor- Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır: "Burası Konya'nın denizi ama Akdeniz'in de yaylasıdır. Konya'nın deniz ve sahil hasretini giderdiği güzel bir yerdeyiz. Konya'nın yanı sıra Isparta, Ankara ve Antalya'dan gelenler var. Hafta sonu 2 bin 300 araç girişi oldu. Yaklaşık 10 bin kişi burada plaj keyfi yaşadı"
 23 Temmuz 2020 12:15
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Konya'nın 'denizinde' plaj keyfi

ABDULLAH DOĞAN - Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'ndeki 4 kilometrelik Karaburun Plajı, tatil beldelerini aratmayan görüntüsü, bine yakın şezlong ve şemsiyesiyle ziyaretçilerine 13 liraya adeta deniz keyfi yaşatıyor.

Toroslar'dan akan yağmur ve kar suları ile yer altı su kaynaklarından beslenen, adaları ve orman örtüsüyle kaplı dağlarla görsel bütünlük oluşturan Beyşehir Gölü, yerli turistin uğrak yerleri arasında geliyor.

Yeşil ile mavinin iç içe olduğu Beyşehir sahilinde yüzme keyfi yaşamak ve serinlemek isteyenlerin adresi Karaburun Plajı, yapılan düzenlemelerin ardından tatil beldelerini aratmıyor, kumu, denizi andıran görüntüsü ve manzarasıyla dikkati çekiyor.

Türk kültürünü yansıtan çadırların kurulduğu yerde, kafe-büfeler, duş kabinleri, lavabolar ve mescit ile geniş otopark hizmet veriyor.

İşletmesi Beyşehir Belediyesine verilen plajda, sağlık ekibi, güvenlik, cankurtaran ve zabıta olmak üzere 36 personel görev yapıyor.

- "Akdeniz'de ne varsa burada var"

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, AA muhabirine, Milli Park sahası içerisinde yer alan Karaburun Plajı'nın, sürdürülebilir özelliklerini sağlayarak ve koruma-kullanma dengesini gözeterek işletileceğini söyledi.

Plajda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını münasebetiyle şezlong ve şemsiyelerin sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yerleştirildiğini anlatan Bayındır, şöyle konuştu:

"Akdeniz plajlarında ne varsa aynısını Konya'mızın ayağına getirdik. Akdeniz'de ne varsa burada var. Plajda 600 şezlong, 300 şemsiye var. Burası Konya'nın denizi ama Akdeniz'in de yaylasıdır. Konya'nın, deniz ve sahil hasretini giderdiği güzel bir yerdeyiz. Konya'nın yanı sıra Isparta, Ankara ve Antalya'dan gelenler var. Hafta sonu 2 bin 300 araç girişi oldu. Yaklaşık 10 bin kişi burada plaj keyfi yaşadı. Vatandaşlarımızın tüm farklılıklarına cevap veren bir plaj burası. Bekarlar, aile ve kadınlara yönelik müstakil plaj bulunuyor. Bu plaj, herkesin isteğine cevap veriyor."

- Otomobil başına 13 liraya tatil imkanı

Bayındır, halk plajının uygun fiyatıyla da dikkati çektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Otomobil girişi 13 lira. Yani 4 kişilik bir grup geldiğinde kişi başı 3 liraya geliyor. Yani 13 liraya tatil. Önümüzdeki günlerde karavan-kamping alanlarını yapacağız. Amacımız doğayla iç içe insanları yaşatalım. Kıyılarımızı, kumumuzu ve sazlığı koruyalım. Plajın gerisindeki sazlık ise nilüferlerin yanı sıra çok sayıda kuş çeşidine ev sahipliği yapıyor. Ülkeye ve bölgeye hayırlı olsun."

- "Konya'da böyle bir plajın olacağı aklıma gelmezdi"

Plajda güneşlenme imkanı bulan Muhammet Uğurlu, arkadaş tavsiyesi üzere geldiğini söyledi.

Uğurlu, plajın Türkiye'nin sahil kentlerindeki plajları aratmadığına işaret ederek, "Burası gerçekten mükemmel. Konya'da böyle bir plajın olacağı aklıma gelmezdi. Yeni düzenlemelerle harika olmuş. Su da çok güzel, çadırlar dikkatimi çekti. Sıcaktan bunalanlar için alternatif bir yer olmuş." diye konuştu.

Anadolu Ajansı
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