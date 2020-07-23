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Fatih Erbakan Ayasofya Camisi açılışına katılacak

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yarın Ayasofya Camisi'nde 86 yıl sonra kılınacak ilk namazda saf tutacaklarını bildirdi.
 23 Temmuz 2020 12:21
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Fatih Erbakan Ayasofya Camisi açılışına katılacak

Erbakan, yaptığı yazılı açıklamada, Ayasofya Camisi'nin tekrar ibadete açılmasından dolayı duyduğu mutluluğu ifade etti.

Caminin açılışı dolayısıyla coşku içinde olduklarını belirten Erbakan, "Cuma günü Ayasofya Camii'nde tam 86 yıl sonra kılınacak ilk namazda, aziz milletimizle, Yeniden Refah Partimizin tüm vatan sathından teşkilat mensupları ve üyeleri ile birlikte bizler de bulunacağız, bu muazzam tarihi ana hep birlikte şahitlik edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ayasofya Camii'nin açılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Erbakan, şunları kaydetti:

"Neredeyse 90 yıllık hasretin bitmesi için gerekli resmi adımları atan başta Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, tüm yetkilileri ve Ayasofya'yı müzeye çeviren 1934 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı'nı iptal eden Danıştay 10. Dairesi Başkanı ve üyelerini bir kez daha tebrik ediyor, ibadete açılacak olan Ayasofya Camii'nin birlik, beraberlik, güçlenme ve istikrara vesile olmasını Cenabıhak'tan niyaz ediyoruz. Bu çok önemli ve tarihi adım, bu çok büyük mana ifade eden ilk namaz milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlı olsun."

Anadolu Ajansı
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