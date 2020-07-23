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Merkel devreye girip Yunanistan ile aramızdaki anlaşmazlığın önüne geçti

Bild'in haberine göre Almanya Başbakanı Merkel salı günü Türk ve Yunan liderlerle görüşerek iki ülke arasında doğalgaz arama faaliyetleri nedeniyle Meis Adası açıklarında çıkabilecek askeri anlaşmazlığın önüne geçti.
 23 Temmuz 2020 12:46
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Merkel devreye girip Yunanistan ile aramızdaki anlaşmazlığın önüne geçti

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye ile Yunanistan arasında Ege ve Akdeniz'de doğalgaz arama ve kıta sahanlığı sorunu üzerinden çıkan gerginlikte bizzat devreye girdiği iddia edildi.

DW Türkçe'nin Bild gazetesinden aktardığı habere göre, Almanya Başbakanı Merkel Salı akşamı Türk ile Yunan liderlerle görüşerek iki ülke arasında çıkabilecek askeri bir anlaşmazlığın önüne geçti.

Habere göre Merkel, iki ülkenin donanmalarına ait gemilerin Meis Adası açıklarında karşı karşıya gelmelerine kısa bir süre kala Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i arayarak iki ülke arasında arabuluculuk yaptı.

Türkiye, Meis Adası'nın güney ve doğusunda sismik araştırma yapacağını bildirmiş, bunun üzerine Yunanistan Dışişleri Bakanlığı da Türkiye'nin ilan ettiği araştırma sahasının kısmen kendi kıta sahasına girdiği ve egemenlik haklarını ihlal ettiği uyarısında bulunmuştu.

Yunanistan Başbakanı da Ankara'nın Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmalarından vazgeçmemesi durumunda Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye yaptırım uygulamak dışında başka bir seçeneğinin kalmayacağını söylemişti.

'Askeri bir çatışma an meselesiydi'

Bild'in haberinde bu gerginlik sonrası Türk Deniz Kuvvetleri'nin Marmaris Aksaz'daki üssünde yaşanan hareketlenme nedeniyle Yunan donanmasında alarm seviyesine geçildiği, bu kapsamda donanmadaki bütün tatiller iptal edildiği ve Yunanistan Genelkurmay Başkanı'nın tatilini yarıda keserek Atina'ya geri döndüğü de aktarıldı. Gazetenin Yunan askeri çevrelerinden edindiği bilgiye göre, 18 Türk savaş gemisi de Salı akşamı Meis'e doğru yola çıktı ve iki NATO ülkesi arasında askeri bir çatışmanın olması an meselesiydi.

Berlin görüşmeyi doğruladı

Başbakan Merkel'in bu sırada Erdoğan ve Miçotakis'i aradığının belirtildiği haberde, bu durumun Alman hükümet sözcü vekili Ulrike Demmer tarafından da teyit edildiği kaydedildi. Merkel ile Erdoğan'ın telefonda görüştüğünü ifade eden Demmer, iki lider arasında konuşulan konular arasında "Ege ile Doğu Akdeniz'deki durumun" da yer aldığını söyledi.

Erdoğan ile Merkel'in bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti

Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter hesabı üzerinden önceki akşam yapılan açıklamasında da Erdoğan ile Merkel'in bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi, ancak bu açıklamada iki liderin görüştüğü konular arasında Yunanistan ile yaşanan gerginlik sayılmadı. Açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"Görüşmede, Libya ve Suriye'deki gelişmeler değerlendirildi, ekonomi ve turizm başta olmak üzere ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alındı"

Çarşamba günü bir açıklama yapan Türk Dışişleri Bakanlığı açıklamada, "Oruç Reis gemimizin araştırma yapacağı deniz alanı, ülkemizin Birleşmiş Milletler'e bildirdiği kıta sahanlığı sınırları ve 2012 yılında hükümetimizce TPAO'ya verilen ruhsat sahaları içindedir" dedi.

Açıklamada ayrıca, "Yunanistan'ın bu maksimalist kıta sahanlığı iddiası uluslararası hukuka, içtihata ve mahkeme kararlarına aykırıdır" ifade yer aldı.

Daha önce bölgede Ankara'nın yürüttüğü doğalgaz arama çalışmaları nedeniyle gerilim yaşanmıştı. Denizde petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına hazırlık olarak deniz tabanının sismik incelemesinin yapılması gerekiyor.
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